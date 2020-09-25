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One Clarimo impresses at Bicton Arena, plus other showjumping highlights

By Penny Richardson and Jennifer Donald
Jennifer Donald Jennifer Donald

The Burchmore-Eames team enjoy success across the board, while a former eventer makes his mark at Bicton Arena, plus other showjumping highlights during 12–20 September

BICTON ARENA’S September Spectacular attracted competitors from all over Britain for a four-day schedule that included second round qualifiers for Aintree’s championship show as well as several grands prix.

Team Burchmore-Eames travelled all the way from Buckinghamshire and the riders were on top form, with Abbe Burchmore-Eames producing a fabulous round to win the Lord & Lady Equestrian newcomers second round from final draw on One Clarimo.

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