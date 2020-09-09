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Pyecombe showjumping report: Happiness is a winning mare *H&H Plus*

Penny Richardson

Tom Whitaker tops a classy field, Irish youngsters shine and two riders score one-twos at this well-attended show

Pyecombe Summer Second Round and Championship Show, West Sussex, 27–31 August

The Light family produced a schedule that attracted 850 horses over the five-day show. Tom Whitaker and Happiness III headed the talent seekers, Britain’s first senior qualifier for Aintree’s new championship show. A classy field took on Keith Bristow’s clever track with the top three placings going to mares.

When Harry Bateman and Zuniek VD Tojopehoeve Z took the lead from Helen Rees and her home-bred seven-year-old Bianca Du Rouet, the class looked over. But last-drawn Tom Whitaker took a stride out between the first two fences and then followed Harry’s route to win by half a second.

“I decided that was the only way I could beat him,” said Tom. “Happiness is super-careful and brave, so I can rely on her.”