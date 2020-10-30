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Andrew Nicholson produces an Exclusive performance at Bicton Arena (3) *H&H Plus*

Hannah Lemieux Hannah Lemieux

Andrew Nicholson is on form, while Lauren Innes holds her nerve in a competitive three-star section and an Irish rider makes a worthwhile journey to Bicton Arena (3), Devon on 22–25 October

DESPITE battling rainstorms over the weekend, riders in the international classes at Bicton Arena Horse Trials (3) were full of praise for the undulating cross-country course, including Rathbones CCI3*-L section B winner Andrew Nicholson.

The New Zealander steered nine-year-old Monbeg Exclusive to victory in the long-format class, adding 1.2 time-penalties across country to their dressage of 28.2.

“I have been competing him since 2019 and he came from my friend and Italian rider Stefano Brecciaroli,” said Andrew. “He got him as a three-year-old from Ireland; we often swap around horses and I go over every year and work with him.

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Report also published in H&H magazine, on sale 5 November 2020

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