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Osberton at Thoresby eventing report: ‘Sensitive’ Hartacker beats big field *H&H plus*

Horse & Hound

Izzy Taylor’s promising ride sets the record straight, as the jumping phases prove influential across all classes at “Thoresberton”, writes Sue Polley

Osberton at Thoresby and Young Horse Championships, Notts, 7–11 October

Izzy Taylor and Hartacker protected their dressage score of 25.7 to win the 113-strong CCI3*-L at the penultimate British international of the season.

Camilla Behrens’ eight-year-old Hartacker, still only in his second year of eventing, has been knocking on the door in all his runs this season, so the Italian-bred son of Spartacus and Izzy were always going to be a force to be reckoned here.

A copybook performance across country saw the pair hold the advantage going into the showjumping, albeit with less than a fence between them and the chasing pack of the next 13.

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