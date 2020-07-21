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Arena UK report: Showjumper wins on horse she’s had for just a week and much more *H&H Plus*

Suzanne Jones Suzanne Jones

Louise Saywell wins with a horse she’s only had for a week, while Jack Whitaker impresses with a smart home-bred

Arena UK, Lincs, 15–19 July

Louise Saywell hit form with brand new ride Edgarrento in the A, B and C handicap to conclude this five-day meeting in style.

“I’ve only had him a week and I’m playing around with bridles to see which is the best suited,” said Louise, on the Zento x Numero Uno 11-year-old who jumped to 1.60m with Leon Thijssen. They made the 1.45m track look easy.

“He’s easy to handle, a little bouncy to ride but straightforward,” she said. “He had four faults in the first couple of classes but we used a mini elevator bit today and he won.”