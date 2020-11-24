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H&H interview: Yasmin Ingham — ‘I dropped to the floor and said, “How have I managed to get this lucky?”’ *H&H Plus*
Pippa Roome
24 November, 2020 12:00
Winning a senior championship class this autumn was a breakthrough moment for a rider who is still only 23. Pippa Roome talks to rising star event rider Yasmin Ingham about taking ferries to competitions and Paris 2024
An island, an invitation to coffee and a pony gold medal. What do these things have in common? It’s not a standard quiz question, but the answer is that all have been instrumental in building the career of promising event rider Yasmin Ingham.
The 23-year-old holds the honour of having won the British championships at all four “under” levels – 16, 18, 21 and 25. Then this autumn she cut it with the grown-ups successfully when she blasted through a quality field to pilot
Banzai Du Loir to victory in the eight- and nine-year-old championship at Burnham Market.
“If I could choose the qualities which combine to make an event horse, he’s the one with them all,” she says of Banzai Du Loir, a Selle Français bought last May from French amateur rider Axel Coutte, through Rachel Wakefield of Uptown Eventing.
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