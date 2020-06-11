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The Queen’s favourite horses – 8 riding horses and 5 racehorses *H&H Plus*

Horse & Hound

In this exclusive article, Terry Pendry LVO, BEM, stud groom and manager to The Queen at Windsor Castle highlights eight special horses Her Majesty and her family have loved riding and watching, while John Warren, our monarch’s bloodstock and racing adviser, shares five of The Queen’s most memorable racehorses

It’s almost impossible to name all the horses and ponies that Her Majesty has enjoyed over the decades. You have to bear in mind she breeds racehorses, carriage horses, hunters, sports and riding horses, and also polo ponies when, back in the day, His Royal Highness the Duke of Edinburgh was playing at a very high level.

There are, of course, the rare breeds such as Cleveland Bays for the carriages at Buckingham Palace and her beloved Highland and Fell ponies.

Here, we cover just a few of Her Majesty’s special horses and ponies. It only scratches the surface of all those The Queen has bred. There are so many more that could be spoken of. Her knowledge and expertise is well known. She names all of her horses and ponies herself and can remember the parentage of every single one.

She still enjoys riding to this very day, and it is an important part of her life. Her Majesty has a fountain of knowledge in all things equine, you might say a living encyclopedia.

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