{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Salinero: the jumping-bred horse who hated halting but became a double Olympic dressage champion *H&H Plus*

Alice Collins Alice Collins

Behind the gawky facade of this sensitive soul lay an outstanding talent. Alice Collins uncovers the story of a powerhouse who set global dressage alight

How Salinero, a jumping-bred horse who hated halting, became a double Olympic dressage champion is no mystery to his long-time rider, Anky van Grunsven.

In fact, the gelding’s renowned inability to stand still in tests was also the foundation of his strength: energy in bucketloads and an ever-brimming desire to work. That, coupled with his extraordinary movement, was a glorious cocktail.

It was never the rigours of the dressage itself that taxed Salinero, but the peripheral stresses that accompany it.

● Do you have a special memory you want to share about Salinero? Write to hhletters@futurenet.com

You might also be interested in…