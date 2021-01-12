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Anna Ross: ‘The world won’t wait for us’ *H&H Plus*

Anna Ross Anna Ross

Anna Ross on business plans and why passports shouldn’t dictate progress

The third Covid lockdown, combined with Brexit, is an interesting time with the best-laid business plans and competition goals going awry. Those who have solid contingency plans will survive. We need to push out of our comfort zones and embrace new concepts – the rest of the world won’t wait for us to get organised.

With confusion around international travel rules for horses, it’s a good thing that there will be plenty to do in the UK later this year. The Nexgen Young Horse Series, which proved a great showcase for young horses, breeders and riders last year, is back again in 2021, with an added section for seven-year-old horses.

Seven used to be a fairly boring year for horses, who were out of young horse classes but not ready to step up to small tour and FEI competitions. Not any more.

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