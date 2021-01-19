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DSP Rose Of Bavaria — meet Laura Tomlinson’s ‘future podium and workaholic’ grand prix ride *H&H Plus*
Polly Bryan
19 January, 2021 09:00
Laura Tomlinson’s stunning mare turned plenty of heads at the 2020 National Grand Prix Championships. Polly Bryan hears more about her
Need to know
DSP Rose Of Bavaria
Age: 11
Breeding: Bordeaux x Florestan I
Studbook: DSP (BAVAR)
Breeders: Rainer and Heidi Heuschmann
Rider: Laura Tomlinson
Owners: rider and Ursula Bechtolsheimer
Greatest achievements: winner, grand prix special at Le Mans CDI3* February 2020; fourth with 75.46% in the grand prix, fifth with 79.95% in freestyle at National Grand Prix Championships, December 2020
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