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DSP Rose Of Bavaria — meet Laura Tomlinson’s ‘future podium and workaholic’ grand prix ride *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

Laura Tomlinson’s stunning mare turned plenty of heads at the 2020 National Grand Prix Championships. Polly Bryan hears more about her

Need to know

DSP Rose Of Bavaria
Age: 11
Breeding: Bordeaux x Florestan I
Studbook: DSP (BAVAR)
Breeders: Rainer and Heidi Heuschmann
Rider: Laura Tomlinson
Owners: rider and Ursula Bechtolsheimer
Greatest achievements: winner, grand prix special at Le Mans CDI3* February 2020; fourth with 75.46% in the grand prix, fifth with 79.95% in freestyle at National Grand Prix Championships, December 2020

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