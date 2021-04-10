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Red Rum: the three-time Grand National winner who ‘belonged’ at Aintree *H&H Plus*

Horse & Hound

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    • The treble Grand National winner is synonymous with Aintree’s showpiece. Julian Muscat maps his story from a run-of-the-mill sprinter to a household name

    Red Rum’s origins

    Bay gelding, foaled 3 May 1965
    By Quorum out of Mared, by Magic Red
    Owner: Noel le Mare
    Trainer: Ginger McCain
    Breeder: Martyn McEnery
    Jockeys: Brian Fletcher, Tommy Stack
    Red Rum was bred to be fast on the Flat. His sire, Quorum, was runner-up in the 2000 Guineas while his dam, Mared, was barely trainable on account of her wayward temperament. Whenever Mared ran, she was black with sweat from the neck down and white with foam around her mouth. She eventually won a small race over seven furlongs at Galway. It is often overlooked that Red Rum won three races on the Flat before he transferred to the jumping code.

    This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (8 April, 2021)

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