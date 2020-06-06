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Legends of the sport: Six-time Badminton winner Lucinda Green *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

The event rider’s record of six Badminton titles has yet to be surpassed. Lucinda Green tells Catherine Austen about those winning horses and the lessons each one taught her

An unmistakable figure in primrose-yellow cross-country colours with that rock-steady lower leg position and arm stretched forward to allow the horse freedom, Lucinda Green was the public face of eventing for over a decade. Her six Badminton wins – and the popular books she wrote about the horses who gave her those victories – made her a household name.

Her legacy to the sport she loves is her passion for bold, safe cross-country riding and for passing that on to others.

No one, however, is born a fully fledged horseman or woman; their skill and understanding is built from myriad experiences with horses in all sorts of situations. Which lessons, therefore, did each of Lucinda’s most significant horses teach her?

The earliest tutorials were delivered by her New Forest pony, Jupiter.