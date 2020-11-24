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Meet the ‘carthorse cob’ who became a hunter of a lifetime *H&H Plus*
Horse & Hound
24 November, 2020 15:00
Meet Caroline Bullen’s handsome “carthorse cob”, who proved to be impressively nimble and who “knows better than anyone”, as she shares the story behind her brilliant hunter to Octavia Pollock
We all love it when a purchase turns out to be better than expected.
“I wanted a carthorse cob, something sensible and safe to lead children from,” remembers Caroline Bullen, joint-master of the Staff College Drag Hunt. “Hobnob was advertised on HorseQuest as a five-year-old happy hacker, owned by a nice lady who hadn’t jumped more than 1ft 6in.”
When Hobnob first went hunting, with the HH, Caroline realised she’d got something more than that.
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