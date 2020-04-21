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H&H interview: former dressage star and biotechnology chairman Wayne Channon *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

He’s a former dressage star who is fighting to rid the world of Covid-19 – the biotechnology chairman chats to Polly Bryan about the race for a vaccine

Wayne Channon boasts a unique CV. An entrepreneur specialising in life sciences, and chairman of three innovative companies, he has also represented Britain in dressage on a number of occasions, including the 2005 European Championships, 2006 World Equestrian Games (WEG) and 2007 World Cup Final. And now, Wayne is hoping to make another huge addition to his list of achievements – a solution to the devastating coronavirus pandemic.

As chairman of the biotechnology company Stabilitech Biopharma, Wayne and his team are currently at the forefront of the most urgent public health project of a generation – the development of a vital vaccine to protect against Covid-19, the disease caused by the novel coronavirus that has rampaged across the globe in the past three months.