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Goodnight – Tessa Waugh’s hunting diary: The September mission

Tessa Waugh

While Tessa Waugh’s annual pre-season search for her hunting kit is more fruitful than ever before, her husband ends up going out in his shooting coat. Just don’t mention the dry-cleaner...

THE eve of the new hunting season always begins with a panic. I can never find any of the stuff – boots, coat, gloves, spurs – which I carefully put away at the end of last season.

Every year at precisely the same hour, I can be found rifling through suit bags in Adam’s wardrobe in the hope of unearthing a missing tweed coat. Look in my own cupboards? Far too obvious. It is invariably concealed somewhere completely random.

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