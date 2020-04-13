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Gemma Tattersall: how to perfect your showjumping warm-up when shows restart *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

Eventing world team gold medallist Gemma Tattersall advises on how to target your warm-up strategy once shows start again and explains how she adjusts her basic plan to suit different types of horse...

Many riders gallop continuously around the showjumping collecting ring, jumping numerous fences, wearing out their horses and getting in everyone’s way. I feel strongly many competitors could improve their performance by planning their warm-up.

Confidence is key. Don’t overpush yourself in the warm-up – you want to go in the ring feeling confident, not that the last fence was a bit big and you held your breath over it. When I help pupils, I rarely put them over a big fence in the warm-up; everyone needs to get their eye in, but the most important thing is to feel good over a couple of fences.

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