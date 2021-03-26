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Erlentanz TSF: the grand prix dressage horse who has ‘surpassed all expectations’ *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • Polly Bryan hears more about the expressive Trakehner gelding who has become one of Britain’s very best grand prix horses

    Rider Sonnar Murray-Brown

    “The first time I rode ‘Erly’ was in Germany, as a raw six-year-old. I tried a few, but I loved the feeling he gave me, and the fact there was so much more in there to discover. I remember asking him for a flying change, and he leapt in the air and gave me this huge change – I loved it. He has always given me a really fun feeling; he loves to work and is such a trier.

    “He has surpassed all expectations and become a horse of a lifetime – we have learnt the ropes together. I always had a feeling he could do grand prix one day, but there’s a difference between being a grand prix horse and being a really good grand prix horse. He still lacks confidence sometimes, but it is so fun to train a horse who just keeps getting better and better. The fact that he is capable of really high scores makes the hard work worthwhile.

    This feature is also available to read in the Thursday 25 March issue of Horse & Hound magazine

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