{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
How university and college research is helping the whole industry *H&H Plus*
Stephanie Bateman
16 June, 2020 09:14
Equestrian universities and colleges aren’t only for educating students, they also provide a platform for influential studies. H&H delves into the world of academia to find out how their research is benefitting the industry
Every day, the news is littered with the latest studies bringing to light a fresh awareness or way of thinking. Without this information, it would be impossible to advance how we train, feed and keep our horses. For large chunks of this information, we have our academic institutions to thank.
“Through research, we identify risk factors for injury and disease, helping us devise strategies to keep our horses fit and healthy, and performing better for longer,” says Dr Jane Williams, who is head of the animal and agriculture department at Hartpury University.
“At a time when the integrity and ethics of how we ride, compete and protect the welfare of horses are increasingly put under the spotlight, research is essential to develop evidence-informed practices that enable us to look after our horses responsibly and safeguard the future of our sport,” she adds.
{"content":"PHA+RGF2aWQgU3RhY2ssIHNlbmlvciBsZWN0dXJlciBpbiBlcXVpbmUgc3VyZ2VyeSBhdCBMZWFodXJzdCBFcXVpbmUgSG9zcGl0YWwsIGlzIGN1cnJlbnRseSBpbnZvbHZlZCBpbiBhIHByb2plY3Qgd2l0aCBMaXZlcnBvb2wgVW5pdmVyc2l0eSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIGxvd2VyIGJhY2sgYW5kIHBlbHZpYyBpbmp1cnkgd2l0aCBDVCBzY2FubmluZy4gSGUgYmVsaWV2ZXMgdGhlIG9udXMgaXMgb24gdW5pdmVyc2l0aWVzIHRvIGNhcnJ5IG91dCBjbGluaWNhbCByZXNlYXJjaC48L3A+CjxwPuKAnFJlc2VhcmNoIGlzIGVzc2VudGlhbCB0byBpbXByb3ZpbmcgdmV0ZXJpbmFyeSBjYXJlIGFuZCBob3JzZSB3ZWxmYXJlLOKAnSBEYXZpZCBzYXlzLCDigJxidXQgdGhlcmUgaXMgbm8gdGFuZ2libGUgb3IgbW9uZXRhcnkgZ2FpbiBpbiByZXNlYXJjaCBpbiBlcXVpbmUgdmV0ZXJpbmFyeSBwcmFjdGljZSwgc28gbW9zdCBwcml2YXRlIGhvc3BpdGFscyBhbmQgY2xpbmljcyBkb27igJl0IHByb2R1Y2UgbXVjaC48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjwvcD4KPHA+4oCcRm9yIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5IHRoZXJlIGFyZSBmaW5hbmNpYWwgZ2FpbnMgZnJvbSBwcm9kdWNpbmcgcmVzZWFyY2guIEFsbCB1bml2ZXJzaXRpZXMgYXJlIHNjb3JlZCBvbiByZXNlYXJjaCBvdXRwdXQgYW5kIGF3YXJkZWQgZ292ZXJubWVudCBmdW5kaW5nIGJhc2VkIG9uIHRoZSBzY29yaW5nIOKAkyB0aGUgUmVzZWFyY2ggRXhjZWxsZW5jZSBGcmFtZXdvcmsgc2NoZW1lLuKAnTwvcD4KPHA+V2F0ZXIgdHJlYWRtaWxscyBpcyBvbmUgYXJlYSB0aGF0IGhhcyBiZWVuIGRldmVsb3BlZCB2aWEgc3R1ZGllcyBpbiByZWNlbnQgeWVhcnMsIGJlbmVmaXR0aW5nIG5vbmUgb3RoZXIgdGhhbiBnb2xkIG1lZGFsLXdpbm5pbmcgZHJlc3NhZ2UgaG9yc2UgVmFsZWdyby48L3A+CjxwPkFsYW4gRGF2aWVzLCBWYWxlZ3Jv4oCZcyBncm9vbSwgc2F5czog4oCc4oCYQmx1ZWJlcnJ54oCZIGFuZCBJIGhhdmUgYmVlbiBwYXJ0IG9mIEhhcnRwdXJ5IFVuaXZlcnNpdHnigJlzIHdhdGVyIHRyZWFkbWlsbCBzdHVkaWVzLCBhbmQgaXTigJlzIHJlYWxseSBleGNpdGluZyB0byBrbm93IHdlIGFyZSBoZWxwaW5nIHRvIGRldmVsb3Agb3VyIHNwb3J0IHRocm91Z2ggc2NpZW5jZS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD7igJxDb25zdGFudCBzdHVkaWVzIG1lYW4gd2UgYXJlIGFsd2F5cyB1cGRhdGluZyBvdXIga25vd2xlZGdlIG9uIGhvdyB0byBtYXhpbWlzZSB0aGUgd2F0ZXIgdHJlYWRtaWxs4oCZcyBiZW5lZml0cy7igJ08L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEh1bnQgdHJhaW5lciBOaWNreSBIZW5kZXJzb24gaGFzIGFsc28gc2VlbiB0aGUgYmVuZWZpdHMgb2YgcmVzZWFyY2guPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+4oCcV2UgYXJlIGFsd2F5cyB0cnlpbmcgdG8gc3RheSB1cCB0byBkYXRlIHdpdGggYWxsIHRoZSBuZXcgcmVzZWFyY2ggdGhhdCBjYW4gaGVscCBpbXByb3ZlIG91ciBob3JzZeKAmXMgd2VsZmFyZSBhbmQgcGVyZm9ybWFuY2Us4oCdIHNheXMgTmlja3kuIOKAnFN0dWRpZXMgb24gdGhlIG1vc3QgZWZmZWN0aXZlIHN1cmZhY2VzIGZvciBvdXIgZ2FsbG9wcyBoYXZlIGJlZW4gb2Y8YnIgLz4KcGFydGljdWxhciB1c2Uu4oCdPC9wPgo8cD5IZXJl4oCZcyBhIHNuYXBzaG90IG9mIHRoZSBzdHVkaWVzIHVuZGVydGFrZW4gYnkgdW5pdmVyc2l0aWVzIGFuZCBjb2xsZWdlcywgYW5kIGhvdyB0aGV5IGFyZSBiZW5lZml0dGluZyB0aGUgaW5kdXN0cnkuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPGgzPlVuaXZlcnNpdHkgQ2VudHJlIE15ZXJzY291Z2g8L2gzPgo8cD48c3Ryb25nPkFSRU5BIFNVUkZBQ0VTPC9zdHJvbmc+PGJyIC8+Ck15ZXJzY291Z2ggd2FzIHBhcnQgb2YgYSBsYXJnZSBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGNvbGxhYm9yYXRpb24gaW52b2x2aW5nIHNpeCB1bml2ZXJzaXRpZXMgdGhhdCBhZHZpc2VkIHRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIE9seW1waWMgQ29tbWl0dGVlIG9uIHRoZSBlcXVlc3RyaWFuIHN1cmZhY2UgYXQgTG9uZG9uIDIwMTIuIFRoZSBncm91cCB3b3JrZWQgY2xvc2VseSB3aXRoIEFuZHJld3MgQm93ZW4gdG8gdGVzdCB0aGUgc3VyZmFjZSBvbiB0aGUgcmFpc2VkIHBsYXRmb3JtIHJlcXVpcmVkIHRvIHByb3RlY3QgYmlvZGl2ZXJzaXR5IGF0IHRoZSBHcmVlbndpY2ggUGFyayB2ZW51ZS4gVGhlIGdyb3VwIGFsc28gcHJvZHVjZWQgdGhlIGludGVybmF0aW9uYWwgd2hpdGUgcGFwZXIgb24gZXF1ZXN0cmlhbiBzdXJmYWNlcyBmb3IgdGhlIEZFSSwgaW5jbHVkaW5nIGEg4oCcbGF5bWFu4oCZc+KAnSBndWlkZS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UklTSyBGQUNUT1JTIElOIEVWRU5USU5HPC9zdHJvbmc+PGJyIC8+ClRoaXMgcHJvamVjdCBiZWdhbiBsaWZlIGFzIGFuIHVuZGVyZ3JhZHVhdGUgZGlzc2VydGF0aW9uLCBpbnZvbHZpbmcgdGhlIGFuYWx5c2lzIG9mIDIwMTIgaG9yc2UvcmlkZXIgcmVjb3JkcyBmcm9tIEJyaXRpc2ggRXZlbnRpbmcuIFRoZSBmaW5kaW5nIHdhcyB0aGF0IHJpZGVycyB3aG8gd2VyZSBwbGFjZWQgaW4gdGhlIHRvcCB0aHJlZSBwcmlvciB0byBjcm9zcy1jb3VudHkgKGZvbGxvd2luZyBkcmVzc2FnZSBhbmQgc2hvd2p1bXBpbmcpIHdlcmUgdHdpY2UgYXMgbGlrZWx5IHRvIGV4cGVyaWVuY2UgYSBob3JzZSBmYWxsLiBBIGZvbGxvdy11cCBwcm9qZWN0IGludmVzdGlnYXRlZCBwaHlzaW9sb2dpY2FsIHJlc3BvbnNlcyBvZiBob3JzZSBhbmQgcmlkZXIgZHVyaW5nIGNyb3NzLWNvdW50cnkgcGhhc2VzLjwvcD4KPGgzPlVuaXZlcnNpdHkgb2YgQnJpc3RvbDwvaDM+CjxwPjxzdHJvbmc+SEVBRFNIQUtJTkc8L3N0cm9uZz48YnIgLz4KQnJpc3RvbCBpcyBvbmUgb2YgdGhlIGxlYWRlcnMgaW4gdGhlIGZpZWxkIG9mIGhlYWRzaGFraW5nIHJlc2VhcmNoLiBUaGV5IGhhdmUgZm91bmQgdGhhdCB0cmlnZW1pbmFsLW1lZGlhdGVkIGhlYWRzaGFraW5nIGlzIGEgZnVuY3Rpb25hbCBub3Qgc3RydWN0dXJhbCBjb25kaXRpb24gb2YgdGhlIHRyaWdlbWluYWwgbmVydmUuIEZyb20gdGhpcyB0aGV5IGhhdmUgbWFkZSBicmVha3Rocm91Z2hzIGluIGEgdHJlYXRtZW50IHdoaWNoIGNhbiBoZWxwIHVwIHRvIGhhbGYgb2YgYWZmZWN0ZWQgaG9yc2VzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SRVNQSVJBVE9SWSBJU1NVRVM8L3N0cm9uZz48YnIgLz4KS2F0ZSBBbGxlbiBhbmQgaGVyIHRlYW0gaW52ZXN0aWdhdGUgdGhlIG1hbmFnZW1lbnQgb2YgZGlzZWFzZXMgdGhhdCBhZmZlY3QgYXRobGV0aWMgcGVyZm9ybWFuY2UgYW5kIGluIHBhcnRpY3VsYXIgdGhlIGRpYWdub3NpcywgY2F1c2UgYW5kIG1hbmFnZW1lbnQgb2YgZHluYW1pYyB1cHBlciByZXNwaXJhdG9yeSB0cmFjdCBvYnN0cnVjdGlvbnMuIEthdGUgd2FzIGluc3RydW1lbnRhbCBpbiB0aGUgZGV2ZWxvcG1lbnQgb2Ygb3Zlcmdyb3VuZCBlbmRvc2NvcHksIGEgdGVjaG5pcXVlIHVzZWQgdG8gaW1hZ2UgdGhlIHVwcGVyIGFpcndheSBkdXJpbmcgZXhlcmNpc2UgdGhhdCBpcyBpbiB3aWRlc3ByZWFkIHVzZSBpbnRlcm5hdGlvbmFsbHkuIEhlciBjdXJyZW50IHJlc2VhcmNoIGZvY3VzIGlzIGFzc2Vzc2luZyB0aGUgcmVzcGlyYXRvcnkgbXVzY3VsYXR1cmUgb2YgdGhlIGhvcnNlLjwvcD4KPGgzPldyaXR0bGUgVW5pdmVyc2l0eTwvaDM+CjxwPjxzdHJvbmc+U0FERExFIFBSRVNTVVJFPC9zdHJvbmc+PGJyIC8+CldyaXR0bGUgVW5pdmVyc2l0eSBDb2xsZWdl4oCZcyBzZW5pb3IgbGVjdHVyZXIgaW4gZXF1aW5lwqBzY2llbmNlL3ZldGVyaW5hcnkgcGh5c2lvdGhlcmFweSwgRHIgUm9iZXJ0YSBGZXJybyBkZSBHb2RveSwgYW5kIHN0dWRlbnRzIEphcm1hbmkgT3dlbiBhbmQgUGhpbGlwcGEgU3RvbmVob3VzZSBhbmFseXNlZCBiaW9tZWNoYW5pY3Mgb2YgaG9yc2VzIHVzaW5nIFF1aW50aWMgQmlvbWVjaGFuaWNzIGhpZ2gtc3BlZWQgY2FtZXJhcyB3aXRoIHZpZGVvIGFuYWx5c2lzIHNvZnR3YXJlIGFuZCBzYWRkbGUgcHJlc3N1cmVzIHVzaW5nIENPTkZPUk1hdCBTYWRkbGUgTWF0IGFuZCBDT05GT1JNYXQgU29mdHdhcmUsIGZyb20gVGVrc2Nhbi4gVGhlIGVxdWlwbWVudCB3YXMgdXNlZCB0byBjb21wYXJlIHRoZSB3YXlzIGluIHdoaWNoIGRpZmZlcmVudCB0eXBlcyBvZiBzYWRkbGVzIGFwcGx5IHByZXNzdXJlIGR1cmluZyBob3JzZSBtb3ZlbWVudC7CoFRoZWlyIGZpbmRpbmdzIHdlcmUgdXNlZCBieSBjb21wYW55IE5hdHVyYWwgSG9yc2VtYW4gU2FkZGxlcyB0byBpbXByb3ZlIHRoZWlyIHNhZGRsZXMsIHdoaWNoIGFyZSBzb2xkIHRvIHRob3VzYW5kcyBhY3Jvc3MgYWxsIGRpc2NpcGxpbmVzLjwvcD4KPGgzPkhhcnRwdXJ5IFVuaXZlcnNpdHk8L2gzPgo8cD48c3Ryb25nPlJBQ0lORyBTVEFGRklORyBDUklTSVM8L3N0cm9uZz48YnIgLz4KQSBzdHVkeSBpbiBhZmZpbGlhdGlvbiB3aXRoIHRoZSBCcml0aXNoIFJhY2luZyBTY2hvb2wgYW5hbHlzZWQgdGhlIG9waW5pb25zIGFuZCBjb25jZXJucyBvZiByYWNpbmcgc3RhZmYgYW5kIHRyYWluZXJzIHRvIHByb3ZpZGUgY2xhcml0eSBhYm91dCB3aHkgdGhlIHByb2JsZW0gZXhpc3RzLiBUaGUgcmVzZWFyY2ggd2FzIGNhcnJpZWQgb3V0IGJ5IEhhcnRwdXJ5IFVuaXZlcnNpdHkgZ3JhZHVhdGUgRWxpemFiZXRoIEp1Y2tlcywgc3VwcG9ydGVkIGJ5IERyIEphbmUgV2lsbGlhbXMgYW5kIGxlY3R1cmVyIEVtbWEgRGF2aWVzLiBUaGUgc3VydmV5IGZvdW5kIHRoYXQgbmVhcmx5IG9uZSBpbiBmaXZlIGhhZCBleHBlcmllbmNlZCBkaWZmaWN1bHRpZXMgaW4gcmV0YWluaW5nIHN0YWZmLCBnaXZpbmcgdGhlIGluZHVzdHJ5IGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGFkZHJlc3MgdGhlbWVzIHRvIGltcHJvdmUgdGhlIGxvbmctdGVybSBmdXR1cmUgb2YgcmFjaW5nIGFuZCBpdHMgc3RhZmYuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldBVEVSIFRSRUFETUlMTCBHVUlEQU5DRTwvc3Ryb25nPjxiciAvPgpPbiB0aGUgYmFjayBvZiBleHRlbnNpdmUgcmVzZWFyY2ggYW5kIGNvbGxhYm9yYXRpb24gd2l0aCBNb3VsdG9uIENvbGxlZ2UsIEJyb29rc2J5IENvbGxlZ2UsIFdhcndpY2tzaGlyZSBDb2xsZWdlLCBhbmQgY29sbGVhZ3VlcyB3aG8gYXJlIGVpdGhlciB1c2luZywgb3IgYWN0aXZlIGluIHJlc2VhcmNoIGludG8gd2F0ZXIgdHJlYWRtaWxsIHVzZSwgSGFydHB1cnkgaGFzIGNyZWF0ZWQgYSBkb2N1bWVudCBjYWxsZWQgPGVtPkVxdWluZSB3YXRlciB0cmVhZG1pbGwgZXhlcmNpc2U6IEEgZ3VpZGUgZm9yIHVzZXJzPC9lbT4sIG91dGxpbmluZyBnb29kIHByYWN0aWNlIHdoZW4gdXNpbmcgYSB3YXRlciB0cmVhZG1pbGwgdG8gaW1wcm92ZSBlZmZpY2FjeSBhbmQgcmVkdWNlIHRoZSByaXNrIG9mIGluanVyeS48L3A+CjxoMz5BYmVyeXN0d3l0aCBVbml2ZXJzaXR5PC9oMz4KPHA+PHN0cm9uZz5XRUxTSCBQT05ZIEdFTkVUSUNTPC9zdHJvbmc+PGJyIC8+CkRyIERlYmJpZSBOYXNoIGNvb3JkaW5hdGVkIGEgdGVhbSBvZiBpbnN0aXR1dGUgb2YgYmlvbG9naWNhbCwgZW52aXJvbm1lbnRhbCBhbmQgcnVyYWwgc2NpZW5jZXMgZXF1aW5lIHNjaWVudGlzdHMgd2hvIGdlbmV0aWNhbGx5IGNoYXJhY3RlcmlzZWQgYSBwb3B1bGF0aW9uIG9mIHBvbmllcyBuYXRpdmUgdG8gV2FsZXMg4oCTIHRoZSBDYXJuZWRkYXUuIFRoZSBkYXRhIHdhcyB1c2VkIGJ5IGdyYXppZXJzIHRvIHN1cHBvcnQgYXBwbGljYXRpb25zIGZvciBzcGVjaWFsIGRpc3BlbnNhdGlvbiBmb3IgbWljcm9jaGlwcGluZywgdGhhdCBlbmFibGVzIGNvc3QgZWZmZWN0aXZlIG1hbmFnZW1lbnQgYW5kIG1haW50ZW5hbmNlLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XT1JNSU5HPC9zdHJvbmc+PGJyIC8+CkRyIFJ1c3MgTW9ycGhldyBhbmQgaGlzIHRlYW0gaGF2ZSBsaW5rZWQgd2l0aCBUZWNoaW9uIEx0ZCB0byBqb2ludCBmdW5kIHRoZSBkZXZlbG9wbWVudCBhbmQgdmFsaWRhdGlvbiBvZiB0aGUgRkVDUEFLRzIgZm9yIGZhZWNhbCBlZ2cgY291bnQgZGlhZ25vc3RpY3MuIEltcHJvdmVkIGRpYWdub3N0aWNzIGFsbG93cyBmb3IgbW9yZSBjb250cm9sIGFyb3VuZCB0aGUgdXNlIG9mIHdvcm1lcnMsIGxpbWl0aW5nIGNvc3QgYW5kIHJlZHVjaW5nIHRoZSBsaWtlbGlob29kIG9mIHJlc2lzdGFuY2UuIFRoaXMgd29yayBoYXMgYmVlbiBjb3VwbGVkIHRvIG5leHQtZ2VuZXJhdGlvbiBzZXF1ZW5jaW5nIHRlY2hub2xvZ2llcyB0byBtb25pdG9yIHRoZSBjaGFuZ2luZyBwb3B1bGF0aW9ucyBvZiB3b3JtcyB3aXRoaW4gdGhlIGd1dC48L3A+CjxoMz5Sb3lhbCBBZ3JpY3VsdHVyYWwgVW5pdmVyc2l0eTwvaDM+CjxwPjxzdHJvbmc+RVFVSU5FIEdBU1RSSUMgVUxDRVJBVElPTiBTWU5EUk9NRSAoRUdVUyk8L3N0cm9uZz48YnIgLz4KQSBzdHVkeSB3YXMgY29uZHVjdGVkIHRvIGxvb2sgZm9yIGRpZmZlcmVuY2VzIGluIGNyaWIgYml0aW5nIGFuZCBub24tY3JpYiBiaXRpbmcgaG9yc2Vz4oCZIHN0b21hY2hzIGZvbGxvd2luZyBzbGF1Z2h0ZXIuIFRoZSBzdHVkeSBmb3VuZCBubyBkaWZmZXJlbmNlcyBpbiBnYXN0cmluLXByb2R1Y2luZyBjZWxscyBpbiB0aGUgc3RvbWFjaCBvciB0aGUgcEggaW4gdGhlIHN0b21hY2hzIG9mIGNyaWIgYml0aW5nIGFuZCBub24tY3JpYiBiaXRpbmcgaG9yc2VzLiBTaW1pbGFybHksIHVsY2VycyB3ZXJlIGZvdW5kIGluIHRoZSBjYWRhdmVyIHN0b21hY2hzIG9mIGJvdGggZ3JvdXBzLiBGaW5hbGx5LCBib3RoIGFwcGVhciB0byBiZSBsaW5rZWQgdG8gb3hpZGF0aXZlIHN0cmVzcyBhbmQgdGhlcmVmb3JlIHRoaXMgbWlnaHQgYmUgdGhlIGxpbmsgYmV0d2VlbiB0aGUgdHdvIGNvbmRpdGlvbnMgcmF0aGVyIHRoYW4gYSBkaXJlY3QgbGluayBiZXR3ZWVuIEVHVVMgYW5kIGNyaWIgYml0aW5nLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SRVNQSVJBVE9SWSBIRUFMVEg8L3N0cm9uZz48YnIgLz4KUGhEIHN0dWRlbnQgU2FtIFdoaXRlIHJlY2VudGx5IGNvbXBsZXRlZCBhIHN0dWR5IG9uIGFsbGVyZ2ljIHJlc3BpcmF0b3J5IGRpc2Vhc2UuIEhpcyBzdHVkeSBoYXMgZGV2ZWxvcGVkIGJldHRlciBtZXRob2RzIGZvciBkZXRlcm1pbmluZyBhbGxlcmd5IGluIGhvcnNlcyBhbmQgaWRlbnRpZmllZCBwcmV2aW91c2x5IHVua25vd24gYWxsZXJnZW5zLCBpbiBwYXJ0aWN1bGFyIExhdGV4IChhIGNvbXBvbmVudCBvZiBhcnRpZmljaWFsIHJhY2V0cmFja3MgYW5kIHJpZGluZyBzdXJmYWNlcykuIFRoZSBoaWdoIGxldmVscyBvZiByZXNwaXJhYmxlIGR1c3QgYXNzb2NpYXRlZCB3aXRoIHRyYWluaW5nIG9uIHRoZXNlIHN1cmZhY2VzIGhhdmUgYmVlbiBhc3NvY2lhdGVkIHdpdGggY2hyb25pYyBicm9uY2hpdGlzLCBpbmZsYW1tYXRpb24gYW5kIG94aWRhdGl2ZSBzdHJlc3MgaW4gcmlkaW5nIGluc3RydWN0b3JzIGFuZCBhbiB1bmRlc2lyYWJsZSByZXNwaXJhdG9yeSByZXNwb25zZSBpbiBob3JzZXMuPC9wPgo8aDM+Tm90dGluZ2hhbSBUcmVudCBVbml2ZXJzaXR5IChOVFUpPC9oMz4KPHA+PHN0cm9uZz5SRUNPR05JU0lORyBFUVVJTkUgUEFJTjwvc3Ryb25nPjxiciAvPgpOVFUgaXMgbGVhZGluZyBhbiBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGNvbGxhYm9yYXRpb24gdXNpbmcgYXJ0aWZpY2lhbCBpbnRlbGxpZ2VuY2UgdG8gcmVjb2duaXNlIHN1YnRsZSBjaGFuZ2VzIGluIGVxdWluZSBmYWNpYWwgZXhwcmVzc2lvbnMgaW4gcmVzcG9uc2UgdG8gcGFpbi4gVGhlIGhvcGUgaXMgdGhpcyB3aWxsIGFsbG93IGhpZ2hseSBzZW5zaXRpdmUgcmVjb2duaXRpb24gb2YgcGFpbiB0byB0cmVhdCBwYWluZnVsIGNvbmRpdGlvbnMsIG1vbml0b3IgcmVjb3ZlcnkgZm9sbG93aW5nIHN1cmdlcnkgYW5kIGFwcHJvcHJpYXRlbHkgZG9zZSBhbmFsZ2VzaWMgdHJlYXRtZW50LjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+PHN0cm9uZz5SRVBST0RVQ1RJT04gQU5EIEJSRUVESU5HPC9zdHJvbmc+PGJyIC8+Ck5UVSBpcyB3b3JraW5nIHRvIGltcHJvdmUgdGhlIHN1Y2Nlc3MsIGVmZmljaWVuY3kgYW5kIHdlbGZhcmUgb2YgYnJlZWRpbmcuIFByb2plY3RzIGluY2x1ZGUgdGhlIGltcHJvdmVtZW50IG9mIHNwZXJtIGNyeW9wcmVzZXJ2YXRpb24gc3VjY2VzcyBmb3IgYXJ0aWZpY2lhbCBpbnNlbWluYXRpb24gcHVycG9zZXMgYW5kIGV4cGxvcmluZyBtZXRob2RzIG9mIHByZWduYW5jeSBkaWFnbm9zaXMgYW5kIG1vbml0b3JpbmcuIENvbWJpbmVkIHRlY2hub2xvZ2llcyBhbmQgZ2VuZXRpYyBhbmFseXNpcyByZXN1bHRlZCBpbiBicmVlZGluZyB0aGUgZmlyc3QgcmFyZS1icmVlZCBob3JzZSB3aXRoIHNleGVkIHNwZXJtIGZyb20gYSBnZW5ldGljYWxseSBhcHByb3ByaWF0ZSBzdGFsbGlvbiwgc3VwcG9ydGluZyBicmVlZCBjb25zZXJ2YXRpb24uPC9wPgo8cD48ZW0+UmVmOiBIJmFtcDtIIDExIEp1bmUgMjAyMDwvZW0+PC9wPgo8cD4K"}
You may also be interested in…
Researcher say further work is needed in the area. Library image.
Credit: Alamy Stock Photo
Latex in some riding surfaces could contribute to the risk of severe equine asthma (sEA) — but more research is
Credit: Trevor Meeks
The new study suggests stress could be a common denominator between crib-biting and stomach ulcers
A rare strain of wild Welsh ponies may have a more secure future, after a research project established that they
A super imposed image showing the difference in the horse’s stride during the research.
Credit: Centaur Biomechanics/Fairfax
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}