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How university and college research is helping the whole industry *H&H Plus*

Stephanie Bateman

Equestrian universities and colleges aren’t only for educating students, they also provide a platform for influential studies. H&H delves into the world of academia to find out how their research is benefitting the industry

Every day, the news is littered with the latest studies bringing to light a fresh awareness or way of thinking. Without this information, it would be impossible to advance how we train, feed and keep our horses. For large chunks of  this information, we have our academic institutions to thank.

“Through research, we identify risk factors for injury and disease, helping us devise strategies to keep our horses fit and healthy, and performing better for longer,” says Dr Jane Williams, who is head of the animal and agriculture department at Hartpury University.

“At a time when the integrity and ethics of how we ride, compete and protect the welfare of horses are increasingly put under the spotlight, research is essential to develop evidence-informed practices that enable us to look after our horses responsibly and safeguard the future of our sport,” she adds.

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