The four-year-old mare, who was recently crowned novice supreme at the BSPS Summer Championships, has all the components to go to the very top. Alex Robinson meets her connections to find out more...
Ballinclare
Age: four
Classes: small hack and large intermediate show riding type
Breeding: by Sylvano out of Katodo
Breeder: Jane Bradbury
Rider: Alice Homer
Owners: Loraine Homer and Jane Bradbury
Greatest achievements: 2019, in-hand hack breeding champion BSHA National Championships; 2020, 2nd RIHS qualifier Onley EC, first novice hack and first novice intermediate Lands Freestep Novice Show Horse Championship, BSPS Summer Championships, novice intermediate champion and overall novice supreme. Rider Alice Homer
“We’ve known Ballinclare’s breeder Jane Bradbury of the Bloomfield stud for years; my granddad,
David Tatlow, sources a lot of their horses and I often go over to their base in Ireland to ride and help out.
“We’d seen ‘Annie’ as a yearling and she’d always caught the eye. We bought her as a three-year-old and she came over to us last year. She has been really gorgeous in every way.
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