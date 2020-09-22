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Limited Edition is top of the field at BSHA Autumn Gala *H&H Plus*

Tricia Johnson Tricia Johnson

A ladies’ combination finishes supreme, a novice riding horse cements her future and a home-produced hack impresses at British Show Horse Association (BSHA) Autumn Gala, Arena UK, Lincolnshire on 12–13 September

DANIELLE HEATH crowned a sparkling weekend for her team at the British Show Horse Association Autumn Gala when landing the final overall open supreme.

Guy Mears’ ladies’ show horse champion, the ultra-mannerly and ever-cheerful maxi cob Brookdale Limited Edition (Archie), gave a magical show which earned the only two perfect scores of the day.

Devils’ Horsemen director Camilla Naprous judged alongside David Puttock and former world cutting horse champion Constance Jaeggi.

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