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Meet talented young working hunter rider William Pittendrigh *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

The 21-year-old worker rider is not only top of the class in the show ring, but has the ambition and guts to impress in eventing and hunt rides, too

WILLIAM PITTENDRIGH couldn’t quite believe what he’d achieved on his debut Horse of the Year Show (HOYS) final in 2018. At just 19 years old, he found himself jumping clear and standing fifth in the Cuddy horse working hunter of the year final against some of the country’s most experienced riders and their seasoned horses. Aboard his then six-year-old gelding Silver Lough (Scully), also an NEC debutant, William had certainly put his name on the map.

“When I looked around me, I saw all these people who have been doing the job for so long and thought, ‘Wow, am I really good enough to be here?’” reminisces William, now 21. “I definitely doubted myself a lot more back then. Scully is only small, too, and I did feel comparatively inexperienced.”

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