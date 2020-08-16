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The H&H interview: Jasean Spraggett – show rider, coach and course-builder

Alex Robinson Alex Robinson

Last year’s HOYS lightweight hunter victor is garnering a reputation as one of the most versatile and forward-thinking young people in showing, as Alex Robinson experiences first-hand...

Just 10 months ago Jasean Spraggett hit the headlines when she took home one of the most prestigious crowns at the Horse of the Year Show (HOYS). Competing in the lightweight hunters – one of the hardest classes to crack – against the country’s leading show horse producers, Jasean became an overnight inspiration for many young riders who are perhaps tentative about taking on the crème de la crème of showing.

“I had been banging on for ages about how I was never going to win at HOYS again and that I must just be useless,” reflects Jasean, 28, who had her first NEC centre line moment 16 years before in the open mountain and moorlands (M&Ms) with Welsh section A Springbourne Camelot.

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