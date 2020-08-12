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Showing highlights: Triple victory for Young *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

As showing continues to gain momentum post-lockdown, a brace of stunning new combinations come to the fore

BSPS Area 3B training show, Speetley EC, Derbys

Producer Edward Young scored a deserved hat-trick in the show pony classes, with his charges winning all three height sections. Coming out as the eventual champion was the 128cm winner, Claire Smith’s Tuscany Sweet Serenade (Queenie) ridden by Clare’s daughter Cate Mitchell, who celebrated her 11th birthday two days after the show.

Queenie – a Royal Windsor winner as a novice back in 2017 – and Cate are in their first season as a partnership.

“We managed to get to BSPS [British Show Pony Society] Area 6 before lockdown where they got their Hickstead ticket,” explained Edward, who also watched Lexy Laurens and Bankswood Jacaranda win the 148cm and take reserve, as well as Hallie Kerry-Oates and Renedene Morning Star bag the 138cm class.