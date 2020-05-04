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Alan Davies guest edit: My treasured memories of Valegro *H&H Plus*

Horse & Hound

Alan Davies shares some of his highlights and most treasured memories from his time as Valegro’s groom

Vidauban CDI, 2011

Charlotte Dujardin and Valegro won two grands prix and two grand prix specials across the two-week show…

“This was the first international show at grand prix level for Charlotte and Valegro (Blueberry), so we didn’t know how either of them would react. We took three horses to compete over two weeks, and it was supposed to be a relaxed, educational trip. But after Blueberry’s first win, Carl’s phone started buzzing constantly and suddenly people were asking, ‘Who is this rider? Who is this horse?’ It wasn’t the quiet trip we had expected!”