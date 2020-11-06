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What is the secret to improving your horse’s topline?

Horse & Hound

Without a decent topline, your horse cannot be truly athletic and move and jump to the best of his ability. Developing the right muscles along the horse’s back enables him to use his body effectively, carry the rider’s weight and achieve the movements we ask of him. Helen Triggs asks experts from different fields for their top tips to help develop a horse's topline

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