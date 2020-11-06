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How to encourage your horse to stretch and relax

Cathy Comerford

Teaching your horse to work long and low in a stretched outline is a particularly useful day-to-day training tool. It is also a movement in some dressage tests, so is a skill worth learning and perfecting.

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