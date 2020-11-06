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8 ways to earn more marks in a dressage test

Horse & Hound

Do you sometimes find yourself feeling like you’re banging your head against a brick wall when it comes to improving your dressage scores?

If so, why not take a look at some of these top tips which could help you push those percentages higher when it comes to performing within the white boards.

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