Winkburn Park eventing results, 29-30 August

IN (sec J).— 1, Major Promise (C Pearson) 29.6,0,0=29.6; 2, Marble Curtis (P Burgess) 30,0,0=30; 3, Born To Please (S Brown) 32.7,0,0=32.7. nov (sec G).— 1, Forinth (J Adams) 30.5,0,0=30.5; 2, Ashton Flight (L Allin) 34.5,0,2=26.5; 3, Spring Express (C Newton) 32,0,5.2=37.2. (sec H).— 1, Two Tone Tigger (C Pitcher) 35.5,0,0.8=36.3; 2, Foreign Encounter (N Rooke) 34,0,4.4=38.4; 3, DHI Zancorgino (H Woodhead) 33,0,6=39. (sec I).— 1, Fernhill Cool Diamond (G Parsonage) 32,0,0=32; 2, Tierri (E Morton) 32,00=32; 3, Freddie Too (J Sommerville) 32.5,0,0=32.5. BE100 (sec D).— 1, Wotsit II (J Ward) 29.5,0,0=29.5; 2, Seapatrick Dark Cruise (V Mitchell) 30,0,0=30; 3, Othello Du Gravant (L Croft) 25.5,0,7.2=32.7. (sec E).— 1, Alfie XI (B O’Driscoll) 29.5,0,0=29.5; 2, Glenmore (J Ward) 30,0,0=30; 3, Uszi’s Calibre (H Spalton) 30.5,0,1=31.5. (sec F).— 1, Watervalley Lockey Guy (V Wells) 32.5,0,0=32.5; 2, Worzel II (C Camp) 33.5,0,0=33.5; 3, Mauvaise Herbe (A Walker) 34,0,0=34. (sec K).— 1, Randis Clover (T Trundle) 31.5,0,0=31.5; 2, Vivere (A Clark) 32.5,0,0=32.5; 3, Park Krypton (R Crosbie-Starling) 32.5,0,0=32.5. (sec L).— 1, Emill (R Canter) 26.5,0,0=26.5; 2, Hindenburg (M Moffett) 29,1,0=30; 3, Wirra (J Adams) 33,0,0=33.