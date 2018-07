Towerlands Park Premier show jumping results, 12-15 March

1.30m.— 1, Calie (T Priest); 2, Alimo (C Foreman); 3, Puidam (J Davies). PCA future. — 1, Ingliston Twister (M Lanni); 2, Univeau (P Miller); 3, Schorpioen (V Young). Horse & Hound Foxhunter/1.20m. — 1 & 2, Blake & Hussah II (N Pavitt); 3, Wixstone Wester Ginger (V Young). 13 Mar: 1.20m. — 1, Tucatie (J Drea); 2, Urio (C Foreman); 3, Laetitia 56 (T Priest). High Offley Stud 1.30m. — 1, Gitan D’Incoville (M Watson); 2, Wexford (J Kirk); 3, Opus Van’t Eikhof (L Newman). Blue Chip Dynamic B & C. — 1, It’s A Twist (M Watson); 2, Cordanus (T Priest); 3, Thierry (J Clayton). easibed 1.40m. — 1, Oscar IX (D Neilson); 2, Saveur (J Clayton); 3, Cruising’s Micky Finn (A Condon). Horse & Hound Foxhunter/grade C. — 1, Rainbows And Butterflies (J Drea); 2eq, Ullabaloo VI (L Wade) & Larkspur (H Tredwell). 14 Mar: High Offley Stud 1.30m. — 1, Laetitia 56; 2, Alimo; 3, Bohemium Business (M Sampson). winter B & C. — 1, Taz Mania II (A Davies); 2, Tucatie; 3, Umberto III (N Pavitt). 1.35m. — 1, Amaryllis Van De Heffink (N Pavitt); 2, Chianti Classico (M Sampson); 3, Milena 8 (D Neilson). World Class Development Programme ch. — 1, My Boy (L Whitehouse); 2, Tosca; 3, Boyram (T Whitaker). 15 Mar: Equest 1.25m gp. — 1, MacGarvey’s Choice (P Howard); 2, Tucatie; 3, Taz Mania II. winter grade C. — 1, Wylie Cruise (D Dunne); 2, Thierry; 3, Vivando (S Harvey). winter A & B gp. — 1, Ocolado (E Whitaker); 2, Upanda (J Whitaker); 3, Wonderful Melody Van De Helle (A Davies).