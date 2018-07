The College dressage results, 1-2 December

Nov fsm (P Bushell).— 1, Kape Kennady (B Dixon) 71.9; 2, Temple Mist (F Long) 66.1. rest.— 1, Rising Gold (S Sutton) 67.2; 2, Cheyenne Limerick (D Clatton) 66.9; 3, Mares Just A Mo (C Paterson) 66.1. elem fsm rest.— 1, Red A Lot (M Cottrell) 69; 2, Woltaire (J Englishby) 68.1; 3, Tieco (K Rowland) 66.5. prelim 13 rest.— 1, Tropical Tough (J Hector) 66.67. prelim 14Q.— 1, Glebe Dale (S Grimes) 70.42. rest.— 1, Tropical Tough 67.92. nov 27.— 1, Barzec (F Wells) 68.21; 2, Fozzie Bear (F Hodges) 60.36. rest.— 1, Shadow Fax II (C Osbourne) 66.79; 2, Glebe Dale (S Grimes) 64.29; 3, Finnigan 3 (L Warne) 61.79. nov 36Q.— 1, Sweet Isa (S Trude) 60.77; 2, Barzac 60; 3, Fozzie Bear (S Foreman) 59.23. rest.— 1, Shadow Fax II 68.08; 2, Der Silberner Prinz (E Cloake) 66.92; 3, Finnigan 3 61.54. elem 43 (S Howard) rest.— 1, The Dylon (S Foreman) 63.79; 2, Zobelisk (L Williams) 61.38. elem 58Q.— 1, Romarnic Ranger (D Jones) 60. rest.— 1, Zobelisk 62.5. med 73Q rest.— 1, Dashing Digby (R Staffington) 62.65; 2, Fortunes Way (N Herbert) 57.06. adv med 85Q.— 1, Knightsbridge B (D Barrett) 62.65; 2, Ozon (J Burchell) 60.29. rest.— 1, Longdean Rising Star (J Weekes) 62.65; 2, Romantic (G McClain) 60.29. pyo.— 1, Louis Feraud (E Zwetsloot) 63.95; 2, Longdean Rising Star 63.13; 3, Ozon 62.19.