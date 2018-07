Summerhouse showjumping results, 17 July

1.15m.— 1, Velocity (G Spence); 2, Myrddin (E Edwards); 3, All Rise (K Grimster). BS amateur 1.20m classic q.— 1, Valleska (C Fitzalan-Howard); 2, Millie Monday (A Little); 3, Firecracker II (A Little). 1.10m amateur.— 1, JC Prinz Amor (J Loffett); 2, Fein Mann (J Whibley); 3, Constant II (T Gardner). 90m amateur.— 1, Bellissima (C De Verteiul); 2, Allsorts II (T Plaister); 3, Oaklands Saggitarius (J Guilding). 1m amateur.— 1, Kings Archer (H Jackson); 2, Moonlight Molly (K Blandford); 3, Oneida Imp (L Hemmings).