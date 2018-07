South West Winter Regional Dressage Championship, 21-24 February

SOUTH-WEST WINTER REGIONALS Kingston Maurward, Dorset 21-24 February

Elevator Prelim 1, Russian Standard (R Finan) 70.97; 2, Dominik (R Finan) 70.14; 3, Keystone Diablo (T Hoadley) 69.72. Blue Chip Nov Rest 1, Santyago (D Carlile) 67.7; 2, Manor D (J-L Day) 67.24; 3, Stanhopes Apsara (C McQuillan) 67.24. nov open 1, Jefferson (C Strange) 71.31; 2, D-J (M Griffin) 70.95; 3, Half Moon Delphi (T Sillevis) 70.48. Teviot Elem Rest 1, Tornado (S Murray-Brown) 71.61; 2, Kindersong (T Lloyd) 69.54; 3, Afrika Jongo (J Berry) 68.97. open 1, Half Moon Delphi 71.04; 2, Jefferson 69.58; 3, Catherston What A Dream (H Williamson) 68.96. Biotal Equine Gold Med Rest 1, Too Balou (T Koncher) 70.8; 2, Foxcourt Andante (B Tegg) 70.69; 3, Pompidou II (D Criddle) 68.16. Baileys Horse Feeds Nov FSM 1, Der Schufro (J Stolper) 80.65; 2, Sheepcote Casablanca (C Speer) 75.19; 3, Royal Otto (J Hopkins) 74.81. Equissage Elem FSM 1, Der Schufro 78.33; 2, Don Amore (L Wickes) 75.83; 3, Half Moon Willroy (J Deverill) 73.89. Keiffer Med FSM 1, Flyaways Wish (M Frost) 75.26; 2, Dile Que No (D Fews) 75.05; 3, De Delux (B Brightman) 72.97. med open 1, Surprise (A Peternell) 69.46; 2, SOS Unforgettable Uland (L Hutchinson) 67.57; eq3, Seth (S Edwards) & Donner Duet (N Burton) 67.12. British Horse Feeds Adv Med Rest 1, Wijnschenk Regazza (H Keable) 65.96; 2, Limara (J Revell) 64.85; 3, Luna Sea (K Simmonds) 64.34. open 1, Donner Duet (N Burton) 70.44; 2, Flyaways Wish (M Frost) 69.65; 3, Tyson (M Frost) 68.68. Nupafeed Advanced Medium FSM 1, Flyaways Wish 75.83; 2, Wunders-Tag (J Stolper) 74.5; 3, Tyson 73.22. Prix St Georges FSM 1, Geisha (J Stolper) 73.67; 2, Weltzin (H Biggs) 71.33; 3, Wunders-Tag 71.