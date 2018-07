South of England Spring showing results, 13-14 April, 2011

Hack (B Ensten, N Oliver) small.— 1 & ch, H Patterson’s Lochill High Society; 2 & res, D Stennett’s Graceful Monarch; 3, R C & K Harris’ Comberton Craftsman. lge.— 1,W Edgar’s Stanley Grange Night Ride; 2, C Bardo’s Saatchi; 3, K Hounsom’s Classic Top Totty. cob (J van Praagh, N Oliver) lwt.— 1 & ch, G Genders’ Romeo IV; 2 & res, C Bardo’s Fait Acobbli; 3, N Padmore’s Loui II. hwt.— 1, M Knight & J Thomsett’s PJ Tip; 2, Baileys Horse Feeds’ Skaro; 3, N Padmore’s Alcapone II. (S Kenny, N Oliver) maxi.— 1, K Chapman’s Dylan Thomas II; 2, P Underwood’s Beano; 3, Beaverfast Ltd’s Gypsy Valentine. novice (B Ensten, F White) riding horse.— 1 & ch, D Stennett’s Pimlico Walk; 2 & res, The Queen’s Starburst; 3, D Boylan White’s Rhyl Tiger Lilly. cob.— 1, L Leeman’s Mona Lisa; 2, C Bardo’s Hannah Pavlova; 3, Beaverfast Ltd’s Randalstown Grafton. hack.— 1, D Stennett’s Coco Chanel; 2, A Stevens’ Miss Two B’s; 3, C Taylor’s Inkjet. RH (J van Praagh, N Oliver) sml.— 1, C Mackness’ Bueno Sino; 2, J Harvey’s Cuinnegan Steady Eddie; 3, H Patterson’s Shybont Bean Dance. lge.— 1 & ch, P Underwood’s Tattygare Watch This Space; 2 & res, W Edgar’s Thornton Pringle; 3, H Whitely John’s Sea Ocean Field. amateur (F White, J van Praagh).— 1, M H Fentum’s The Cobbler; 2, L Leeman’s Janus; 3, N Edgar’s Checkpoint Charlie. hack.— 1 & res, J Harvey’s Mathemadam High Spirit; 2, K Whiting’s Kelly’s Blue By Two. RH.— 1 & ch, J Harvey’s Cuinnegan Steady Eddie; 2, E Curtis’ Double Chance; 3, L Ahmet’s Aquilas Stud Nigia. part-bred (B Ensten) sml.— 1 & ch, M Pook’s Perriland Politician; 2, R Dentremont Mighells Fandango; 3, M J & D Aungier’s Kintillo Faberge. lge.— 1 & res, Baileys Horse Feeds’ Wolvers Obsession; 2, J Heasman’s Belle Vue Highlander; 3, K Whiting’s Kelly’s Blue By Two. veteran (P Baker-Beale) in-hand 15-19-y-o.— 1, S Bradford’s Blue Heaven II; 2, M Burr’s Eldanas Enigma. 20-24-y-o.— 1, H Brandt’s Jayjou. 25-y-o+.— 1, C Hubbard’s Taxal Timelord. ridden 15-19-y-o.— 1, Blue Heaven II; 2, V Ayling’s Nateek; 3, K Manville’s Bullands Sandoval. 20-24-y-o.— 1, H Staples’ Mazhor; 2, Jayjou. 25-y-o+.— 1, Taxal Timelord. BSPS (C Dew) LR.— 1 & ch, H Armstrong-Small’s Barkway Razmatazz; 2, Arena UK’s Helsington Unannouced; 3, J Evans’ Ridmore Pageboy. FR.— 1 & res, L Williams’ Cosford Sky Blue; 2, V Trice’s Audene Amariage; 3, J Dockray’s Nook Cinderella. nov SP.— 1, Jago & Carvosso’s Westhill Eloise; 2, E Beer’s Pawsley Chiff Chaff; 3, M Griffiths’ Longvalley Pirouette. int SRT.— 1, V Windsor-Phillips’ Wesswood Caste A Spell; 2, W Edgar’ In The Fashion; 3, Mathemadam High Spirit. SP 128cm.— 1, Jago & Carvosso’s Pennyroyal Little Page Boy. 148cm.— 1, S Gilbey’s Jackets Elusive Dream; 2, Kintillo Faberge. SHP (K Harrison) 133cm.— 1, S Darlington’s Millcroft Greystoke. 143cm.— 1, Arena UK’s Wharleigh Eclipse; 2, V Windsor-Phillips’ Nook School For Scandall; 3, Kintillo Faberge. 153cm.— 1, Coulstock’s Hamptonne Fair & Square; 2, S Powel’s Odins Perfection; 3, V Trice’s Frontier Boy. nov SHP.— 1, Nook School For Scandall; 2, S Darlington’s Seamore Kingdom; 3, M Upton’s Libero Quinn. RIHS coloured (S White) trad sml.— 1, L Wright’s Moortown Frilly; 2, Baileys Horse Feeds’ Gallifrey; 3, K Stzostak’s Little Big Man IV. sml.— 1, A Harrison’s Millpond Look Again; 2, J Purcell White’s Amakane Painted Lady; 3, A Harrision’s Homeside Valencio. lge.— 1, C Weston’s Attitute; 2, Stanton’s Hyde House Merry Man; 3, R Belcher’s Blend The Rules. trad lge.— 1, C West’s Zenith; 2, Beaverfast Ltd’s Gypsy Valentine; 3, Bartolomy’s Benetton II. hunter (S Perham, N Oliver) lwt.— 1 & ch, N Armstrong’s Academy Award; 2, A Stevens & M Glascott’s Dallaglio; 3, A Eldridge’s Sandor. mwt.— 1 & res, J Armstrong-Small’s Andoro; 2, G Crumpler’s Killaloe; 3, C Stowell-Davies’ Standing Ovation II. hwt.— 1, C Bardo’s Silverstream II; 2, Beaverfast Ltd’s Foxcourt All Talk; 3, E Crew & C Ellis’ Conrhenny President. nov hunter (B Ensten, D Gouch) lwt.— 1 & ch, Academy Award; 2 & res, G Jerram’s Country Man; 3, P Underwood’s Royal Agent. hwt.— 1 & res, K Minnett & T Whipps’ Man Of Vision; 2, Killaloe; 3, D Boylan White’s Ballykelly Clover Z. ladies.— 1 & res, P & N Moon’s Darius II; 2, Killaloe; 3, Country Man. sml.— 1 & ch, D Stennett’s Time 2 Reflect; 2, A Lance’s Fred Robinson; 3, P A Underwood’s Utah. amat (S Perham, N Oliver) lwt.— 1, L Rostron’s Penstrumbly our Abram; 2, Sandor; 3, D Boylan White’s Coppenhagh Tom. hwt.— 1, Standing Ovation; 2, Kelanne Stud’s Book Of Kells; 3, S Wicks’ Manton II. RIHS M&M (C Dew) Welsh sec B/C.— 1, Souster’s Oakmill Llysander; 2, D Barr’s Sauvey Golden Condor; 3, S Darlington’s Wortley Celebration. sml.— 1, A Stevens’ Brinleyview Comanche; 2, M Syred’s Delami Roulette Red; 3, J Newbery’s Newoak Furious. New Forest, Connemara.— 1 & ch, T Deja’s Aughnakeeragh Melody; 2, V F Green’s Millfields Sonnet; 3, N Major’s Mosstown Windy. lge.— 1 & res, P Moseley’s Whitefield Prince Nettle; 2, J Minns’ Castlehill Raven; 3, E Herman’s Tynifid Marchog. LR.— 1 & res, B Shiers’ Carningwould Walnut; 2, S Ash’s Sedgwick Conqueror; 3, J van Praagh’s Millhouse Diamond Ice. FR.— 1 & ch, N Jewson’s Bryndorian Tomos; 2, K Williams’ Horningblow Derwent; 3, K Williams’ Delami Diablo. tiny tots LR.— 1, Delami Diablo; 2, N Varney’s Dryknowl Colcannon; 3, B & Z Evans’ Pankymoor Silver Star. FR.— 1 & ch, Arena UK’s Lizwell Fielder; 2 & res, Millhouse Diamond Ice; 3, S Potter’s Heniarth Cockatoo. RIHS M&M young rider (S Phelan, R Stack) under 25yr.— 1, J Hawkins’ Townend Candyman; 2, Mosstown Windy; 3, Z Howard’s Castlehill Glen. 18yr.— 1, Sauvey Golden Condor; 2, Whitfield Prince Nettle; 3, LE Pope’s Village Favourite. 14yr.— 1, Wortley Celebration; 2, C Hawkins’ Carrwood Xanthus; 3, A Pallett’s Briar Percy. Olympia (A Robertson, J Griffin) sml.— 1, J Newbery’s Newoak Furious; 2, Brinleyview Comanche; 3, M Vaughan’s Moortown Honeyman. sec A/B.— 1, J Carter’s Millcroft Iska Roc; 2, Sedgwick Conqueror; 3, J Filmer’s Lemonshill Falcon. sec C.— 1, Oakmill Llysander; 2, M Alford’s Reset Sir Lancelot; 3, F Johnson’s D’Abernon Rock. New Forest, Connemara.— 1 & res, Aughakeeragh Melody; 2, S Kilford’s Forzley Accolaid; 3, J Bentley’s Shalamar Thunderstorm. lge.— 1 & ch, Castlehill Raven; 2, K Light’s Clarmount Bengeman; 3, Castlehill Glen. sec D.— 1, E Herman’s Tynifid Marchog; 2, M Batchelor’s Nebo Herbert; 3, M Alford’s Llanarth Old Fashioned.