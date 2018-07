South of England (2) eventing results, 25-26 September

CIC**.— 1, Trefilan Quicksilver (W Goodhew) 52.8,0,0=52.8; 2, On Q For Gold (L Hunt) 45.6,7.6=53.2; 3, Ravenswing (L Wiegersma) 47.8,0,6.4=54.2. CIC*.— 1, Wolfgang Penelope (G Tattersall) 46.3,0,0=46.3; 2, Acquistor (A Roddy) 46.3,0,0.4=46.7; 3, Coco De Cara (C Fowdrey) 51.5,0,0=51.5. OI (sec N).— 1, High Havoc (K King) 30.5,0,4.8=35.3; 2, Merlots Magic (V Panizzon) 35.9,0,0=35.9; 3, Drivetime (E Baldwin) 30.5,0,5.6=36.1. OIu21 (sec K).— 1, Dry Old Party (T McEwen) 30,0,0.8=30.8; 2, Spider VI (A Kent) 32.3,0,1.6=33.9; 3, What A Catch II (D Dunn) 30.9,0,5.2=36.1. int (sec L).— 1, KBIS Starchaser (I Taylor) 26.8,0,3.6=30.4; 2, Randolph (O Smith) 26.4,0,6.8=33.2; 3, South Side (O Smith) 29.6,0,6.8=36.4. (sec M).— 1, Grand Manouevre (N Gauntlett) 19.1,0,8.4=27.4; 2, Looping De Buissy (S Dufresne) 27.7,0,0=27.7; 3, Scottie Ducati (S Richards) 29.1,0,5.2=34.3. ON (sec H).— 1, Epperne Z (R Marsden) 28.5,0,0=28.5; 2, In The Darco (F Breach) 32,0,0=32; 3, Richmondlea Sable (I Taylor) 31,0,1.6=32.6. nov (sec E).— 1, Aloha (J Richards) 23.5,0,3.6=27.1; 2, Weston Moonshine (E Wilson) 26.5,0,2=28.5; 3, Kiwi Joe (T Crisp) 29,0,0=29. (sec F).— 1, Ballingowan Diamond (E Llewellyn) 28.5,0,0=28.5; 2, Llanarth The Blues (S West) 32.5,0,0=32.5; 3, The Enforcer (D Jocelyn) 34,0,0=34. (sec G).— 1, Italian Touch (S Jennings) 31,0,2.4=33.4; 2, Purbeck (J Richards) 33.5,0,0=33.5; 3, Lero Lero (C Fredericks) 36.5,0,0=36.5. BE100o (sec D).— 1, Newmiln Dakota (D Sheerin) 27.5,0,0=27.5; 2, Billy Good Time (H Wilson) 28,0,0=28; 3, Valemount (D Jocelyn) 24,4,0.4=28.4. BE100 (sec A).— 1, Ideal Curio (B Staples) 27.5,0,0=27.5; 2, Laughtons Fly-By-Nite (K Maple) 30.5,4,0=34.5; 3, Wally Wombat (K Snutch) 30,8,0=38. (sec B).— 1, Wooden It Bee Nice (P Hingston) 19.5,0,0=19.5; 2, Tickeride (S Penn) 22.5,0,0=22.5; 3, Chilli Pepper (L Elms) 24.5,0,0=24.5. (sec C).— 1, Raindance III (L Westaway) 30,0,0=30; 2, Tulladuff Bailey (F Breach) 30,0,0=30; 3, General Commotion (L Scott) 30.5,0,0=30.5.