Scottish showing results, 8 August

HOYS ridden hunter (R Sharp, Hon Mrs D Gooch) lwt.— 1, Mr & Mrs P Brookshaw’s Mickaleeno; 2, Mr & Mrs A McCowan’s Irish Squire; 3, C Laurens’ Ballynulta. mwt.— 1, V Ramm’s The Star; 2, M Colclough’s Smart Agent; 3, G Harper’s O’Brogain. hwt.— 1 & ch, S Jones’ Mr Gibson; 2, G Connor’s Pavarotti; 3, E Snowie’s Playboy Forever. sml.— 1 & res, Beaverfast Ltd’s Lambwath Classic Moment; 2, G Twitchet’s Eagle Moor; 3, G Gale’s Imperial Measure. HOYS WH (R Sharp).— 1, M Colclough’s Connswater Centre; 2, H Sloan’s Tino; 3, Mr & Mrs A Brewster’s Freckleton Maximus. in-hand hunter (Capt A T Varley) b’mare.— 1, J Rooke’s Floribunda II; 2, Bordergrove Stud’s Ayrborn II; 3, F Thomson’s Southills I Propose. y’ling.— 1, F Thomson’s Southhills Spook; 2, V Huntington’s Tanni Bay; 3, Bordergrove Stud’s Bordergrove Mexico. 2-y-o.— 1 & res, J Rooke’s Highlane Riley; 2, J & W Moran & G Haswell’s Punch Town; 3, Bordergrove Stud’s Bordergrove Miami. 3-y-o.— 1 & ch, J & W Moran’s Squirrel’s Edge; 2, K & J Senior’s Notorious; 3, L McArthur’s Westmore Destiny. performance horse in-hand (Capt A T Varley) y’ling.— 1, M Wood’s Palmira; 2, S McCombie’s Duplikaat; 3, Bordergrove Mexico. 2-y-o.— 1 & res, Mr & Mrs A Brewster’s Freckleton Mozart; 2, N Murray’s Caveys Wizard; 3, Bordergrove Miami. 3-y-o.— 1, R Croft’s Favourite Star; 2, J Cameron’s Towercos Pablo Princess; 3, G Clark’s Smokey Quartz. 4-y-o.— 1 & ch, J & W Moran’s Smart Thinking; 2, S Burns’ Wonderfull Van’t Zwaaenheike; 3, C Crozier’s Woodfoot Diamond. perf pony, y’ling.— 1, M Traves’ Oyster Rose. 2/3-y-o.— 1 & ch, A Woods’ Chiddock Time Out; 2, E Edwards-Brady’s Runnon Quick March. 4-y-o & over.— 1 & res, E Edwards-Brady’s Runnon Copacabana. HOYS (Mrs A Varley, Mrs L Brudenell) hack sml.— 1 & res, J Edmondson’s Sharlen Top Hat & Tails; 2, R Brown’s Regency Park; 3, J & S Ambler’s Willowcroft Secret Agent. lge.— 1 & ch, J Findlow’s Lady Athena; 2, Miss A & K Rowbotham’s Exquisite; 3, S Renwick’s Baydale Venus. cob lwt.— 1 & ch, H Cubley’s Grigio Fumo; 2, M Hendry’s Bye Bye; 3, R Worth’s Bog Hopper. hwt.— 1 & res, H McCloy’s Rodney Boy; 2, C Farrow’s Little Country Man; 3, L Leeman’s Janus. HOYS riding horse (Hon Mrs D Gooch, Mrs L Brudenell) sml.— 1 & ch, A & K Rowbotham’s Regal Lady III; 2 & res, J Knipe’s Just A Little More; 3, S Emmerson’s Saint Coco Bay. lge.— 1, J Ellis’ Wizzy Willum; 2, V Sinclair’s Glen Tanar; 3, H MacTaggart’s Anthony’s Boy. light horse in-hand (I Smeeth) b’mare.— 1 & res, J & W Moran’s Smart Thinking; 2, M Vallally’s Broadstone Descant; 3, Runnon Copacabana. y’ling.— 1, Oyster Rose; 2, S Burns’ Rachan Wonderful Van’t Wynona. 2/3-y-o.— 1 & ch, EM & J Downie’s Kingsford Moondance; 2, E Edwards-Brady’s Runnon Rio Grande; 3, J Saunders’ Simply Arrived. Arab in-hand (Mrs F Atkinson) pure-bred mare/geld.— 1, ch & res, D Ing & J Givens’ Astrologer; 2, S McArthur’s HT Muntaha Madheen; 3, J Barrett’s Hidden Treasure. part-bred/Anglo.— 1 & res, Telynau Stud’s Telynau Maximillian; 2, L Tait’s Rendene Special Edition. pure-bred y’ling.— 1, K Fokias’ Al Ahmaar. 2/3-y-o.— 1, P Birbeck’s DNS Anjelikah; 2, P Birbeck’s DNS Khandi. do part-bred/Anglo.— 1, ch & ch, J Cousens’ Kenilwood Sirocco; 2, McGowan & Hendrie’s Craiglea Piersporter. pure-bred stallion/colt.— 1 & res, K MacDougall’s Ledarb Silver Blue Sovereign; 2, D & V Main’s Perseus. do part-bred/Anglo.— 1, J Knipe’s Hollyhill Drummer’s Dream. Arab, ridden (Mrs F Atkinson) pure-bred.— 1 & res, V Mylius & R Low’s Flaxman’s Sid; 2, H Shannon’s Kartier; 3, Ledarb Silver Blue Sovereign. Cherif 153cm.— 1, J Hunton’s La Folette; 2, G Butterworth’s Thirkleby Beluka; 3, W Simpson’s Scarlett O’Hara. exc 153cm.— 1 & ch, J Edmondson’s Top Hat And Tails; 2, L Stainburn’s Fairlyn First Edition; 3, S Catton’s Downies Mystic Maestro. HOYS SHP (Mrs J Griffin) 153cm.— 1 & res, A Brayshaw’s Burfordy Sea Lord; 2, E Hay’s Carnsdale Foxy Lady; 3, P Coster’s Northern Farewell. 143cm.— 1, M Bartram’s Whiteleaze May Magic; 2, L Hemsworth’s Orley Wishful Joker; 3, J Bond’s Chinook Genesis. 133cm.— 1 & ch, J McCluskey’s Trelawn Kingfisher; 2, E Stanleick’s Mount Pleasant Stardust; 3, L Burnip’s Antoinettes Catamount. 122cm.— 1, C Bankier’s Bronheulog Charmer; 2, E Perry’s Westleake Esprit; 3, E Walker-Kerr’s Rillaton Peter Pan. HOYS int (A T Robertson, T Best) SHT.— 1 & res, G Twitchett’s Eagle Moor; 2, F Ludlow’s Chuckles; 3, E Burbank’s Carnsdale Rockstar. SRT 153cm.— 1 & ch, G Beale’s Lucy Brown; 2, R Brown’s Regency Park; 3, L Galbraith’s Giselle of Brynoffi. 158cm.— 1, J Findlow’s Lady Athena; 2, F Hesketh’s Whalton Gracious Melody; 3, K Pitt’s Valentino. HOYS SP (T Best) 128cm.— 1, K Angus’ Fofsway Concord; 2, C Mason’s Bracon Toytown; 3, E Meer’s Parkhill First Edition. 138cm.— 1 & ch, M A Baybutt’s Pickmere Anser; 2 & res, J McCluskey’s Willowhill Forget-Me-Not; 3, A Hilton’s Archwood Romeo Gigle. 148cm.— 1, K Burkin’s Rotherwood Flight Of Fancy; 2, M Crichton’s Rosemore Unique; 3, E McCulloch’s Strinesdale Golden Mistral. mini SP (A T Robertson) LR.— 1, N Worthington-French’s Roselle Rebecca; 2, B Garner’s Caridines Dewdrop; 3, C Cousens’ Rivenswood Class Act. FR.— 1 & ch, Cooper Corporation’s Cosford Chartreause; 2 & res, C Bankier’s Barkway Chorister; 3, L Guy’s High Lawn Penny Royal. HOYS WHP (P Hilton, Miss J Lewis) 133cm.— 1, S M Weir’s Parkfield Freddie; 2, HJ Parkes’ Gryngallt Pageant; 3, L Tinson’s Lord Of The Manor III. 143cm.— 1, SM Weir’s Ruby Slippers; 2, A Hall-Jackson’s Chilham Panache; 3, A Wybergh’s Chandaem Pippaley. 153cm.— 1 & res, A Scott’s St Patrick III; 2, S M Weir’s Otto; 3, H Sloan’s Highgrove Valentino. int WH.— 1 & ch, A Vaughan’s Parklane V; 2, F Reed’s Jemima Puddledub; 3, M Bowling’s Westwood Red Fox. M&M WHP (J S Strang, Miss E M Rennie) exc 138cm.— 1 & ch, J Fairburn’s Rebel Rouser; 2, S M Weir’s Ruby Slippers; 3, J C Cooper’s Bellindene Rock Legend. 138cm.— 1 & res, K S Wheway’s Peasedown Mr Muddle; 2, M Lewendon’s Trewithian Woodrough; 3, G Appleby’s Laithehill Savannah. 122cm.— 1, H Watson’s Brether; 2, F Longley’s Highland Jury; 3, L Tinson’s Bunbury Czar. HOYS ridden M&M (Mrs N Shuttleworth, Mrs B McGrath) New Forest, Connemara.— 1, L Goodwin’s Misty Blue; 2, A Baybutt’s Carracastle Barney; 3, I Brydie’s Lockinge Flossy. fell, Highland, dales.— 1 & res, C Richardson’s Darrenvale Warrior; 2, C Wigley’s Westwick Laura; 3, A Matheson’s Dunedin Magnus. Dartmoor, Exmoor, Shetland.— 1, Mr & Mrs J C Tomlinson’s Birchmoor Admiral; 2, A Ripley’s Dykes Lily Mead; 3, H Turner’s Dykes Diplomat. Welsh sec A/B.— 1, K M Vines’ Waxwing Prince Hal; 2, G Farrow & J L Cowan’s Waitwith Windchime; 3, J Staveley’s Newtonhill Prince Alfie. sec C.— 1 & ch, S Dowdeswell’s Rhyd-Ddu Glyndwr; 2, L Atkinson’s Rivervalley Lou Lou; 3, Y Thompson’s Glanaber Lady May. sec D.— 1, H Miller’s Gems The Rustler; 2, S Emmerson’s Kala Flash Jack; 3, L Ennett’s Pentrefelin Sorento. HOYS mini M&M (S Howard, Mrs R Bown) LR.— 1 & res, Mr & Mrs C J Anderson’s Rushfield Morgan Spice; 2, K Burkin’s Dukeshill Mini Mutters; 3, B Newby’s Llanfrechfa Jolene. FR.— 1 & ch, L Pope’s Glenwood Lancelot; 2, H Tansey’s Uppacott Marjosse; 3, K Beebee’s Rushfield Monarch. M&M part-bred in-hand (Mrs J G Stirrat) 4-y-o & over.— 1 & res, J Gilchrist’s Bradmore Swansong; 2, A Stonehouse’s Mayeath Royal Blessing; 3, L Tait’s Rendene Spring Charm. y’stk.— 1 & ch, J & V Charnley’s Marshley Mayflower; 2, S Harper’s Braeglen Masterpiece; 3, A Stonehouse’s Charters Meade Sir Digby. M&M in-hand (J C James) 2/3-y-o.— 1 & res, M Comrie-Bryant’s Oatcake Of Whitefield; 2, M Fosset’s Tower Highland Piper. 4-y-o & over mare/geld; 2-y-o & over stallion/colt.— 1 & ch, J Grant’s Dunedin Rhuann; 2, J Gilthorpe’s Lowhouses Jemima; 3, P Davers’ Mundoin Newt. Welsh in-hand (J C James) sec A y’ling.— 1, A W & A B Dobinson’s Brierdene Nightcap; 2, Raith-Hill Stud’s Talgoed Ballerina; 3, S Anderson’s Thistledown Special Edition. 2/3-y-o.— 1, A Higgins’ Pinewell Mimi; 2, A W & A B Dobinson’s Brierdene Lobelia; 3, J Davidson’s Mardenway Richgirl. 4-y-o & over.— 1 & res, M Lupton’s Betws Wenna Star; 2, J Allen’s Friars Golden Cascade; 3, L Gray’s Dagwood Lilac. stallion/colt.— 1 & ch, A Higgins’ Pinewell Bucks Fizz; 2, G Farrow’s Waitwith Golden Wind; 3, Raith-Hill Stud’s Ceannaiteach Marcus. sec B y’ling.— 1 & res, Thistledown Stud’s Thistledown Artic Fox; 2, G Lawless’ Eyarth Milan; 3, L Cameron’s Goldenwood Showgirl. 2/3-y-o.— 1, G Appleby & K Shield’s Wagtail Esther; 2, L Cameron’s Goldenwood Madonna; 3, S Robson’s Nethermoss Smoke Signal. 4-y-o & over.— 1, G Appleby & K Shields’ Waxwing Holly Time; 2, L Cameron’s Rosedust Little Fairygold; 3, D Bain’s Heugh Snapdragon. stallion/colt.— 1 & ch, J Owen & R Rooke’s Moelgarnedd Calipso; 2, MC Nimmo’s Duntarvie Antony; 3, D Bain’s Heugh Pendragon. sec C/D y’ling.— 1, A Walker’s Merieston Daisy Duke. 2/3-y-o.— 1 & res, J A Murphy’s Wexland Talisman; 2, V Riddell’s Llanarth Magic Knight; 3, J Fraser’s Meikle Radley. 4-y-o & over mare/geld.— 1, D McMillan’s Pennal Heart of Gold; 2, J Barratt’s Rosecombe Symphonys Minstrel. stallion/colt.— 1 & ch, K Tedcastle’s Erwwastad Apollo; 2, Mr & Mrs CJ Anderson’s Avonvalley Pendderyn; 3, M Stewart’s Brynithon Atomic. NPS/Kilmannan Stud M&M in-hand silver medal.— 1, Erwwastad Apollo; 2, Dunedin Rhuann. Millcroft Stud best Welsh geld.— Wexland Talisman; res, Llanarth Magic Knight. RP breeding (Mrs P Hollings) b’mare 138cm.— 1, McGowan & Hendrie’s Craiglea Pipkin; 2, J Gilchrist’s Bradmore Swansong. y’ling 138cm.— 1 & ch, J Cousens’ Kenilwood El Nino. 2/3-y-o filly/geld 138cm.— 1 & res, Kenilwood Sirocco; 2, McGowan & Hendrie’s Craiglea Piersporter. stallion/barren mare/gelding 148cm.— 1, Telynau Stud’s Telynau Maximillian; 2, Mr & Mrs MR Taylor’s Basford Replica; 3, L Tait’s Rendene Spring Charm. silver medal rosette.— 1, Kenilwood El Nino; 2, Kenilwood Sirocco. HP breeding (Mrs J G Stirrat) b’mare.— 1, Runnon Copacabana; 2, A Stonehouse’s Mayeath Royal Blessing. 2/3-y-o filly/geld 133cm.— 1,A Stonehouse’s Charters Meade Sir Digby. y’ling 153cm.— 1, M Traves’ Oyster Rose. 2/3-y-o filly/geld do.— 1 & res, S Harper’s Braeglen Masterpiece; 2, Chiddock Time Out. 4-y-o & over.— 1 & ch, T Goulding’s Thursden Vallye Raphael; 2, J Knipe’s Hollyhill Drummers Dream; 3, E de Vries’ Oyster Bay. silver medal.— 1, Thursden Vallye Raphael; 2, Braeglen Masterpiece. HOYS CHAPS (UK) ridden (I Smeeth, Miss R Hargreaves) native/cob/trad horse.— 1, Beaverfast Ltd’s Gypsy Valentine; 2, D Collinson’s Carbon Copy; 3, K Matheson’s Elija. do pony.— 1, K Hodgson’s Monivea Royal Doulton; 2, S-H Bolton’s Del Boy; 3, J Fearnley’s Little Big Man. non-native horse.— 1 & res, J Ambler’s Endeavour; 2, H McCloy’s Count Cock Robin; 3, A Dalby’s Mr Nutmeg. do pony.— 1 & ch, A Gresty’s Murphy XVI; 2, T Ewen’s Pessell Hestia; 3, S Wood’s Centyfor Cinnamonberry. CHAPS (UK) in-hand (Miss R Hargreaves) native/cob/trad.— 1 & ch, R Morton’s Jack IV; 2, C Mouat’s Molly Magpie; 3, G Chippendale’s Tigermoth. non- native.— 1, L James’ It’s Ozzy; 2, H Williams’ Merrigan’s Heaven Scent; 3, L Leeman’s Tiger’s Dream. native/cob/trad y’stk.— 1, T Brash’s Balamory; 2, J Mouat’s Taurom Traveller; 3, SJ Brodie’s Scrumhalf II. non-native.— 1 & res, P J Lillington’s Woodbury’s Harlequin. HOYS Cuddy sup in-hand (M E Sharpley).— 1, Pinewell Bucks Fizz; 2, Squirrel’s Edge. SHS McCall sup ridden (M E Sharpley).— 1, Cosford Chartreause; 2, Regal Lady III. McWilliam 122cm sup mini (Mrs J Griffin, A T Robertson).— 1, Cosford Chartreause; 2, Bronheulog Charmer.