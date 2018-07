Royal International Horse Show showing results, 28 July-1 August

WHP (Mr A Perkins, Mrs L Brudenell) 153cm.— 1 & res, C Barnes’s Noble Rockstar; 2, C Barnes’s Laughtons Bramble Pie; 3, J Cooper’s Mirah Kilgobben Rebel. 143cm.— 1 & ch, L Boulton’s Pebbly Pipe Dream; 2, A Wybergh’s Chandaem Pippaley; 3, S Weir’s Ruby Slipppers. 133cm.— 1, G Worrow’s Silverfox II; 2, C Bower’s Zelston Bellquest; 3, C Wheeler’s Tetcott Paper Boy. int WHP (Mrs V Appell, Mrs C Robertshaw).— 1, J Cooper’s Mirah Kilgobben Rebel; 2, Noble Rockstar; 3, E Pendred’s Mystery Morn. NS (Mrs V Appell, Mrs C Robertshaw).— 1, S Horne’s Gryngallt Pageant; 2, S Moult’s Pebbly Toy Box; 3, K Ward’s Noble Toreen Lass. PONY CLASSES: SHP (Mrs A Cole, Mr D Kellow) 153cm.— 1 & ch, S Cuddy’s Midtown Magic; 2, Y Thompson’s Déjà Vu; 3, W King’s Mosstown Rockstar. 143cm.— 1, N Haynes’ Chiddock Over The Limit; 2, J Cambray’s Nutwood Spring Charm; 3, L Parr’s Highmede Night. 133cm.— 1 & res, J Cambray’s Parkhill Ronaldo; 2, V Windsor-Phillips’s Dykebeck Wild Foxglove; 3, A Marling’s Stambrook Wedding Belle. 122cm.— 1, K Gillott’s Annandale Darcy; 2, V Rudd’s Duntarvie Yogi; 3, L Burnip’s Wingland Make Believe. LR SHT.— 1, T Baldwin’s Millay Topic; 2, Mr & Mrs Walker’s Mirabelle P; 3, K Fuge’s Charn Secret Legend. SP (Miss J Perkins, Mrs C Ruchwaldy) 128cm.— 1 & res, Mrs D L Thomas & Mr C Yates’ Cusop Jakaru; 2, A Fowler’s Broadgrove Springtime; 3, K Gillott’s Colbeach Salaman. 138cm.— 1 & res, K Smith’s Wescoe Regal Charm; 2, A Fowler’s Broadgrove Jester; 3, J Templeton’s Kenilwood Sirocco. 148cm.— 1 & ch, Mr & Mrs Wrighton’s Moorgate High Hopes; 2, Eaves & Edgar’s Wilderness Fancy Spice; 3, Jago & Carvosso’s Small-Land Moonbeam. int SRT (Mrs J Dean, Mr D Hibberd) sml.— 1 & ch, K Bott’s Whalton Wolfwhistle; 2, R Helliwell’s Tremarl Mr Mole; 3, E Butterworth’s Fleetwater Xecutive. lge.— 1 & res, S Broom’s Paschal High Flyer; 2, D Stennett’s Foxy Formula; 3, Patterson Horseboxes’ Lochill High Society. SHT.— 1, G Kobbe’s Jemoon Star Catcher; 2, V Rudd’s Exploitation; 3, H Cook’s Paddington. mini SP (Mrs C Whiteley, Mrs G Chapman) LR.— 1 & ch, Lucas & Clark’s Amesbury Mandalay; 2, H Barton’s Chaseford Accolade; 3, E Beer’s Fawsley Chiff Chaff. FR.— 1 & res, C Trodd’s Cosford Sky Blue; 2, L Bowen’s Copybush Moon Sprite; 3, P Forrest’s Tindip Midas Gold. Dick Saunders supreme pony (Mrs L Sims, Mr A Asplin, Mr G Landau).— 1, Pebbly Pipe Dream; 2, Amesbury Mandalay; 3eq, Moorgate High Hopes & Dunedin Marksman. PRETTY POLLY CLASSES: BSPS Pretty Polly (Mrs D Williams, Mr J Bourne) mixed ht SP.— 1 & ch, D Morton’s Oldcourt Charlotte; 2, B Moore’s Chinook Easter Magic; 3, C Cutmore’s Roseview Limited Edition. sml mx ht SHP.— 1, K Gillott’s Annandale Darcy; 2, J Armson’s Hanmere Showman; 3, A Harrison’s Millpond Look Again. lge.— 1 & res, K Marfleet’s Valentino III; 2, Mrs Peck’s Royal Applause; 3, Mr & Mrs Brewster’s Diptford Sea Eagle. LR.— 1, H Barton’s Chaseford Accolade; 2, J van Praagh’s Linksbury Silver Princess; 3, J Harker’s Amesbury Vanity Fair. FR.— 1, B Newby’s Ardenhall Miss Moidore; 2, S McDowall’s Woodview Fantasia; 3, Rocks’ Cosford Mellitza. HORSE CLASSES: riding horse (Mrs L Homer, Mr D Tatlow) sml.— 1 & res, C Scott’s Rico Queen; 2, S Facchino’s Bowood Diamond; 3, C Yates’ Jackson Fair & Square. lge.— 1 & ch, C Bardo’s The Philanderer; 2, V Ramm’s Sirius II; 3, Mr & Mrs Underwood’s Broadstone Dolce Vita. amateur hunter (Mr N Collins, Mr A Steward) lwt.— 1 & res, Timelord IV; 2, C Davies’ Standing Ovation; 3, S Fisher’s X Factor. mwt.— 1, E Gibson’s Ringford Landmark; 2, C Davies’ Standing Ovation II; 3, S Fisher’s X Factor. hwt.— 1 & ch, K O’Connell’s Avalanche II; 2, D Godber’s Rockefeller; 3, R Bosworth’s Osborne. working hunter (Mr M Nicholson, Ms M Hennessy) lwt.— 1 & ch, P Price’s Warco; 2, M Cooper’s Paper Moon; 3, E Nettleton’s Winterstorm. hwt.— 1 & res, J Callwood’s Thor 2, E Snowie’s Playboy Forever; 3, C Lyons’ Barry Bug. Indian Trail (Mrs C Dew, Mr R Parker-Jones) pony sml plaited.— 1, H Ellis-Jones’s Doylan Anuska’s Gift; 2, J Hunton’s Tidkin Royal Mannequin; 3, M Jeffrey’s Monknash Moonwalk. sml native/traditional.— 1, E Barnes’s Cliffvilla Little Boy Blue; 2, J Dewhurst’s Patchwork Puzzle; 3, S Hollinshead’s Longdon Black Jack. lge plaited.— 1 & res, Latham & Wadley’s Pantywaun Commanche; 2, E Carpenter’s Chiddock Sky Light; 3, S Wythe’s The Panda. sml native/trad.— 1, ch & res sup, S Harrison’s Chantilly Lace; 2, S Wood’s The Pied Piper; 3 Sherlock’s Stud’s Come What May. horse (Mrs K Carter, Mr M Fuller) lwt plaited.— 1, H Patterson’s Shybont Bean Dance; 2, J Carey’s Shybont Masterclass; 3, J Powell’s Jigsaw Jack. do mwt.— 1 & res, Z Bartlett’s LWS Artful; 2, Baroness Mallalieu’s Bingo Little; 3, Baker & Kenny’s Wilderness May Pageant. do nat/cob/trad.— 1, ch & sup, Bardo & Hughes’ The Humdinger; 2, S Birch’s Goodwill; 3, Carvall & Robinson’s Costello. Arab ridden pure-bred (Mr S Fleming).— 1, A Boyle’s Maleikero; 2, P Pinkerton’s Nequitta; 3, J Bishop’s Muzahla. hunter (Hon D Gooch, Mr N Hollings) lwt.— 1, Mr & Mrs Jerram’s Azarax; 2, M Underwood’s Loch Royal II; 3 C Bardo’s Kings Road. mwt.— 1 & res, O Hood’s Jennys Prince; 2, C Davies’ Standing Ovation; 3, P Duncan’s Lowmoor Playboy. hwt.— 1 & ch, B White’s Loughkeen Dancing Lord; 2, C Bardo’s Silverstream; 3, Mr & Mrs Hall’s Major Moylaw. ladies (Ms J Darwin, Mr G Goss).— 1, N & P Moon’s Timelord IV; 2, L Rowe’s Millrowes Say No More; 3, A Hunt’s Romany King. amateur riding horse (Ms J Darwin, Mr G Goss) sml.— 1 & ch, N Heseltine’s Funtime Frankie; 2, K Smith’s First Class; 3, S Facchino’s Bowood Diamond. lge.— 1 & res, P Baker-Beall’s King’s Gold; 2, H Whiteley-John’s Sea Ocean Field; 3, H Grime’s Craigmanchie Flyer. miniature (Miss J Lewis) 3-y-o & over colt/stallion.— 1 & ch, R Jones’ Broomells Sun Up; 2, Mr & Mrs Parsons’ Spotlights Bo Diddy; 3, C Leonard’s Blacketor UK Quickstep King Dragon. filly/mare.— 1, Sir Timothy & Lady King’s Scott Creek My Key To Fashion; 3, B Moss’ Ujenik Bantoms Little Princess. 2-y-o.— 1, Mr & Mrs Hilton’s Ujenik Extasy’s April Showers; 2, M Lewis’ Lewingales Dancing With The Stars; 3, C Lindsey’s Apollos Little Rose. y’ling.— 1, B Moss’ Carianjo Impressive April Showers; 2, C Lindsey’s Young Warrior; 3, Allstars International’s Scott Creek Monarch Of Sumkindawiz. sml miniature 4-y-o & over.— 1 & res, M Archer’s Limelights Indian Summer; 2, J Martlew’s Meadowfox Miniature Masterpiece; 3, Mr & Mrs Hilyer’s Aesthete Play Boy’s Ego. veteran.— 1, J Domhill’s Toyhorse Prince Dillon; 2, R & K Leppard’s Toyhorse Prince Conker UN; 3, M Foulkes’ Looking Glass Fabuella. cob (Mrs A Levy & Mrs M Ramsay) lwt.— 1 & ch, J Platt’s Tommy Tucker; 2 & res, C Bardo’s Darcey Bustle; 3, Bardo & Hughes’ The Humdinger. hwt.— 1, C Neame’s Starry Night; 2, K Chapman’s Hercules; 3, C Bardo’s The Keystone Cob. amat (Miss A Collins, Hon Mrs Cavendish) lwt.— 1 & res, K Ledger’s Grigio Fumo; 2, J Miller’s Ballygrange Bumper; 3, A Bartolomy’s Benetton II. hwt.— 1 & ch, S Lanz’s Churchill III; 2, S Wicks’ The Cobbler; 3, L Oseman’s Ballyell Turbo. maxi.— 1, R Bartolomy’s Clantara Shadow Play; 2, S Dalrymple’s Pole Star; 3, C Davies’s Strictly Cob Dancing. working (Mrs A Blaker, Mrs G Maywood).— 1, S O’Reilly’s Pink Punch; 2, K Botting’s Bristol Blue; 3, M Colclough’s Mr Darcy. amateur hack (Mrs J Bates, Hon Mrs Cavendish).— 1, K Harris’ Comberton Craftsman; 2, S Few’s Weltsieger; 3, K Marfleet’s Kalaam. concours d’elegance (Mrs L Sims).— 1, C Lewis’ Just Starlight; 2, J Cooper’s The Gigolo; 3, M Schive’s Nightwatchman. BHS supreme horse (Mr F Kane, Mrs S Kenny, Mrs T Fletcher).— 1, The Philanderer; 2, Tommy Tucker; 3, Loughkeen Dancing Lord. hack (Mrs C Oliver, Mr R Oliver) sml.— 1 & ch, K Dove’s Golden Gunner; 2, Mr & Mrs Underwood’s Courtland Be Fair; 3, J Harvey’s Mathemadam High Spirit. lge.— 1 & res, P Mortimer’s Becconsall Pick Pocket; 2, A Winbourne’s Opium Casa Leona; 3, S Wood’s Royal Angel. small hunter (Mr D Ingle, Mrs J Holderness-Roddam).— 1, L Jackson’s Lanson; 2, Mr & Mrs Underwood’s Utah; 3, T Deja’s Hurlers Cross. Betty Skelton side-saddle (Mrs P Stacy).— 1, The Queen’s Stardust; 2, S Boxall’s Advance Party; 3, Baileys Horse Feed’s Diemos. Anglo/part-bred Arab (Miss C Chubb, Mrs J Beatham) sml.— 1 & ch, L Fitzgerald’s Crafton Touch Of Gold; 2 & res, K Smith’s Hollowmarsh Oliver; 3, K Bott’s Whalton Wolf Whistle. lge.— 1, H Lang’s Royal Doulton II; 2, R Helliwell’s Tremarl Mr Mole; 3, S Cowley’s Burfordly Valentino. MOUNTAIN & MOORLAND: P(UK) YR M&M (Mrs M Appell, Mrs J Seymour) sml breeds.— 1 & ch, S Rogers’s Annandale Water Lily; 2, L Pope’s Glenwood Lancelot; 3, M Syred’s Sidehill Single Malt. lge.— 1, P Moseley’s Whitefield Prince Nettle; 2, D Barr’s Sauvey Golden Condor; 3, Lady Vestey’s Kentchurch Raindrop. int.— 1 & res, A Dawson’s Kilmannan Kilty; 2, P Starkie’s Pumphill Bennet; 3, Grisdale & Stevens’s Waterside Black Prince. M&M WHP (Mr R Sutcliffe, Mrs G Wright) 122cm.— 1, P Starkie’s Longthwaite Red Robin; 2, Hughes & Challinor’s Pumphill Buckthorn; 3, H Coy’s Forlan Honey Dancer. 138cm.— 1 & ch, H Somerset’s Tyan Tullamore; 2 & res, S Wheway’s Peasedown Mr Muddle; 3, G Worrow’s Silver Fox II. exc 138cm.— 1, S Challinor’s Rebel’s Flight; 2, V Eggleston’s Tayroyd Supreme; 3, S Weir’s Ruby Slippers. Heritage M&M (Mrs A Brickell, Mrs J Price) sml.— 1 & res, Hughes & Challinor’s Pumphill Buckthorn;2, O Fitzgerald’s Parkbourne Piper; 3, D Hodge’s HRE Bigton. sec B/C.— 1, K Vines’ Waxwing Prince Hal; 2, J Fairclough’s Pentrefelin Bodecia; 3, L Bates’ Mowcastle Mickey. New Forest/Connemara.— 1, S Dowdeswell’s John’s Cuckoo; 2, L Stockley’s Misty Blue; 3, V Edwards-Sonnex’s Glencarrig Bobby. lge.— 1 & ch, A Mitchell’s Dunedin Marksman; 2, W Ireland’s Kilmannan Black Magic; 3, S Atherden’s Stirlingdene. mini M&M (Mrs A Nicol, Ms M Allison) LR.— 1 & res, H Grota’s Yselvliedts Nanique; 2, L Simm’s Breamish Julian; 3, L Reed’s Tamevalley Black Jack. FR.— 1 & ch, J Hawkins’s Pendock Pennyworth; 2, N Grooby’s Bryndefad Pingu; 3, K Kozersky’s Littlestones Silver Lady.