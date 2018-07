Rowallan AC showjumping results, 8-10 April, 2011

Equissage discovery.— 1, Caradel (N Coupe); 2, Vayrann (R Chassels); 3, Bo Gi (R Walker). 1.05m.— 1, Risky Business V (N Coupe); 2, Uni (B Everall); 3, Efforesence (F Macintyre). 1.15m.— Ronneke (M Baillie); 2, Alexia II; 3, Azarro Van T’Hulsbos (Y Geddie). Horse & Hound Foxhunter/grade C.— 1, Grand Master II (N Coupe); 2, Extend A Room Cassinis Chican (A Barr); 3, It’s Delux (R Walker). 1.30m.— 1, JJ’s One Fine Day (L Jamieson Cowan); 2, Quiberon D (A Craig); 3, VDL Silverstone (P McKeevar). 9 April: KBIS British novice.— 1, Sambucca Boy (T Nicholson); 2, Atlantic Storm (Z Prattis); 3, Asian II (L Morton). Equissage discovery.— 1, Foxlight Van T’Aschault (V Christie); 2, Artheuzen (S Stevenson); 3, Bo Gi. 1.05m.— 1, Can 3 (L Stewart); 2, Uniek IV (F Burgoyne); 3, Blue Moon III (S Drummond). Scottish intermediate ch q.— 1, Alexia II; 2, Croix De Champeix (E Peters); 3, Pompidou II (C McNaughton). RHS power & performance grade C q.— 1, Hallmark Ayrton (H McGowan); 2, Zidan (L Hutt); 3, VIP VI (S Stevenson). 1.30m inc young masters RHS q.— 1, Cumina (J Smith); 2, Why Me II (K Connor); 3, Cara Mia (A Lahoar). 10 April: KBIS British novice.— 1, Caradel; 2, Moon Dara F (B Everall); 3, Midnight Prince (K Douglas). Equissage discovery.— 1, Goldigga IV (S Stevenson); 2, Carentino Charm (S Brash); 3, Sambucca Boy. Tri-Zone newcomers.— 1, Zandor V (L May); 2, Penny Blue (L Yeoman); 3, Risky Business V. Scottish small open q.— 1, Azzarro Van T’Hulsbos; 2, Unie; 3, Esprit IV (M Jane Clarke). RHS power & performance grade C q.— 1&2, Everfleur & Showgirl IV (N Coupe); 3, Toulons Diamond (L Cecchini). 1.25m/RHS star of the future q.— 1, Serial K (T Nicholson); 2, Winday II (J Smith); 3, VDL Silverstone.