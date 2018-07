Patchetts EC dressage results, 16 August 2011

Med 69 (J Head).— 1, Iramee (J Frost) 60.3; 2, Active Jester (J Sauer) 59.09. rest.— 1, Ravel’s Bolero (B Briggenshaw) 66.06; 2, Miner’s Bright Spark (K Dance) 65.45; 3, Keystone Ricardo (J Jones) 65.15. med 75Q rest.— 1, Keystone Ricardo 63.78; 2, Miner’s Bright Spark 62.43; 3, Little Lewis (C Hunt) 60.81. adv med 85.— 1, Madame Akzent (S Skipper) 65.58; 2, Nirvana Pure Indulgence (D Barley) 65.29; 3, Vemmie Brown (C Ross-Taylor) 62.35. rest.— 1, Pablo IV (C Abel) 65; 2, Seamus AP Comet (C Penfold) 62.94; 3, Little Lewis 62.35 adv med 98Q (B Angel).— 1, Caitano 10 (J Glasgow) 63.94; 2, Vemmie Brown 61.05; 3, Grey Rhapsody (S Hawkins) 59.47. rest.— 1, Seamus Ap Comet 61.57; 2, Pablo IV 61.57. pyo FEI.— 1, Madame Akzent 60.78; 2, Laques Alioth (B Skipper) 58.68. FEI pe grIV 41 (A Duck) rest.— 1, Don Light (B Cullen) 67.08; 2, Dirtlow Chance Encounter (J Daly) 63.33. FEI pe grIV nov Q rest.— 1, Don Light 62.50; 2, Dirtlow Chance Encounter 60.62. FEI pe grIV team Q rest.— 1, Papillon 118 (L Frawley) 60. FEI pe grIV indiv Q.— 1, Tango (R Andrews) 63.87; 2, Papillon 118 61.93. FEI pe grIII nov Q rest.— 1, Wizard E (D Manning) 67.27. FEI pe grIII team.— 1, Gentle (E Kent) 70.74; 2, Wizard E 65.92. FEI pe grIII indiv Q.— 1, Gentle 66.33. FEI pe grII indiv Q.— 1, Nirvana Pure Indulgence (E Orford) 66.66; 2, Nirvana Morroko (E Orford) 64.76. FEI pe gr1b nov Q rest.— 1, Dante Silver Dollar (S Rogers-Hartley). FEI pe gr1a .—1, Teddy Edwards (A Dunham) 72.35; 2, Purdy’s Dream (E Sheardown) 69.41. FEI pe gr1a indiv Q.— 1, Teddy Edwards 72; 2, Rivaldo Of Berkeley (S Christiansen) 72; 3, Purdy’s Dream 70.