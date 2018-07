Oldencraig affiliated dressage results, 9 May

OLDENCRAIG Surrey, 9 May

prelim 17S (H Webber).— 1, Kinetic (L O’Connor) 61.66; 2, Lord Anadayas (C Brazell 62.66; 3,Captain Corruthers (H Cummins) 57.91. prelim 19S (A Brunton).— 1, Kinetic 65.45; 2, Captain Corruthers 62.27; 3, Lord Anadayas 60.45. nov 38S (H Webber).— 1, Holmeturn (J Lorenz) 65.16; 2, Fryhline (S Gallagher) 62.25. rest.— 1, Abigail V (K Potter) 63.54. elem 43S (A Brunton).— 1, Indian Magic (C Leng) 65.86; 2, Murphys Gift (L Elliott) 61.03. rest.— 1, Lord (L Cuomo) 64.82; 2, Odith Vinckenburgh (V Spackman) 57.58; 3, The Gangster Queen (C Washbourn) 56.89. med 61S (A Brunton).— 1, Lexicon (D Ware) 58.62. rest.— 1, Toe The Line (L Perkins) 62.75; 2, Shere Blarney (L Selway) 59.31; 3, Cool Hand Luke III (C Leng) 58.62. med 69SQ (H Webber).— 1, Del’Asti (S Edwards) 65.15; 2, Lexicon 63.03; 3, Fairytail (P Harris) 56.36. rest.— 1, Lantana (J Edwards) 65.15; 2, Kayno (S Davidson) 63.63; 3, Cool Hand Luke III 61.12. adv med 86S (B Amos).— 1, Tilden Torquil (S Rickards) 54.84. rest.— 1, Toe The Line 61.21; 2eq, Silent Heights (H Kenny) & Shere Indulgence (J Selway) 60.9. adv med 94SQ (S Merrison).— 1, Oldencraig Rebel (J Timms) 65.29; 2 Tilden Torquil 57.35. rest.— 1, Ravels Modena (J Shinerock) 66.17; 2, Silent Heights 62.94; 3, Shere Indulgence 60.58. FEI PSG 2000Q (B Amos & S Merrison).— 1, Pompidou II (D Ware) 65.62; 2, Archie (T Woodrow) 64.37; 3, Oldencraig Rebel 63.62.