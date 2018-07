Myerscough Arena dressage results, 12-14 March

Elem 53Q.— 1, Comtess (G Pollard) 65.88; 2, Zorco (J Manning) 65.29; 3, Warrington (C Halsall) 64.71. rest.— 1, Springbok (J Newsham) 60.88; 2, Lynwood Hector (T Shaw) 58.53; 3eq, Santos (T Mason), Random Bay (S Clarke) & Turando (C Smith) 55.88. med 61Q.— 1, Urato (M Sinkinson) 64.14; 2, Burning Amber (L McCann) 60.34. rest.— 1, Just Thomas (C Grundy) 65.86; 2, Random Bay 61.03; 3, Dream Chaser (C Henderson) 60. adv med 98Q.— 1, Vanity Fair (L Marriot) 65.26; 2, The Barrister II (V Haston) 61.05; 3, Paplo (A Topham) 60.53. rest.— 1, Urato 61.58; 2, Rasputin (J Denney) 61.32; 3, Armons Fantasia (S Collins) 60. PSG.— 1, Gambarda (G Pollard) 64.47; 2, Robilac Irresistable (C Halsall) 64.41; 3, Now Or Never V (S Schorn) 63.16.