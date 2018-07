JM Equestrian, results 28-29th January ’06

JM EQUESTRIAN, Harrogate, North Yorks, 28-29th January

Sue Carson Saddles/Alruba Rubber British Novice 1 & 2, Kingsmead & Job Master (D Smith); 3, Glenearn (C Alredha). Equissage Discovery 1, Job Master; 2, Brad Supreme (G Chattaway); 3, The Pole Popper (N Smith). Welsh Masters 1.05m 1, Odelia (R Barton); 2, Romina (D Clarkson); 3, Can Can (R Barton). Petplan Newcomers 1, High Noon (L Redfern); 2, Amera II (J Russell); 3, Tilana S (C Alredha). 1.10m 1, Man Of Means (D Clarkson); 2, Arona (A Lines); 3, Mr Nikita (L Redfearn). Horse & Hound Foxhunter 1, Tilana S; 2, Lamarni (J Picken); 3, Irish Rhythm (E Wright). 1.20m 1, Fabritzio (D Harland); 2, Penshaws Parsons Advocate (A Mills); 3, Retzina H (J Hughes). 1.25m 1, Kildalton Lad (P Barker); 2, Sporting Charisma (L Redfern); 3, Casyopaya (J Hughes).

29 Jan: Sue Carson Saddles/Alruba Rubber British Novice 1, Job Master; 2, Bentley Flying Spur (J van Geffen); 3, Marshall Mountain (L Marshall). Equissage Discovery 1, Kingsmead; 2, Milfield Selma (B Thompson); 3, Ricardo Gold (S Brooksbank). Petplan Newcomers 1, Lynwood Warrior (H Cairns); 2, Temple Akropolis (J Russell); 3, Major Luck (S Russell). 1.10m 1, Seacroft Lad (D Harland); 2, Temple What’s New (J Russell); 3, Arona. Blue Chip Performance 1, Blossom Hill E (J Reed-Stephenson); 2, Rosies Sunset Serenade (R Barton); 3, Serena B (C Jackson). 1.20m 1, Rianja Z (J Reed-Stephenson); 2, Penshaws Parsons Advocate; 3, Port Royal (D Moseley). Blue Chip Dynamic B&C 1, Rianja Z; 2, Lord Brocket (J Russell); 3, Blofeld (A Bell). Welsh Masters 1.30m 1, Kildalton Lad; 2, Casyopaya; 3, Orlandra (P Curtis).