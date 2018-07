Isle of Wight Riding Club ’06

Isle of Wight Riding Club, Rookley, Isle Of Wight results ’06

Nov 23Q (L Baldwin) open 1, Broadstone Lalique (N Moss) 58.84. rest 1, Incognito (S Holmes) 66.15; 2, Mirabella (K Blow) 63.84; 3, Mr Softee (G Moss) 56.92. elem 43Q (L Baldwin) 1, Fabritzio (S Holmes) 66.55. rest 1, Be Fine (C Maskell) 66.89; 2, My Boy Scout (F King) 64.82; 3, Broadstone Lalique 58.96. med 64Q (L Baldwin) 1, Master Rubin (B Wastall) 60.57. rest 1, Lariant (S Holmes) 61.42; 2, Just the One (L Sims) 60.28; 3, Langdale Ambrose (B Wastall) 58. adv med 94Q (L Baldwin) 1, Kluedo (M Harbour) 62.94; 2, Master Rubin 62.64; 3 Just The One 60.88.