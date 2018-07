Holdenby eventing results, 10-11 October

BE100RF (sec C).— 1, Vamiro (B Phillips) 29,0,0=29; 2, Vlegel (S Wittts) 31.5,0,0=31.5; 3, Fairfax Jackdaw (L Hustler) 33,0,0=33. BE100open (sec H).— 1, Mister Patrick (J Viney) 27.5,0,0=27.5; 2, Warrenstown Shanelle (D Fielding) 31,0,0=31; 3, Nemo V (C Spencer) 33.5,0,0=33.5. BE100 (sec A).— 1, Tayberry (L Doolittle) 27,0,0=27; 2, Esko (A James) 29.5,4,0=33.5; 3, Top Secret (S Jessop) 36,0,0=36. (sec B).— 1, Watervalley Lockey Guy (V Wells) 29,0,0=29; 2, Nolton Tobago (M Gibbs) 30.5,0,0=30.5; 3, Tom Strider (Z Glew) 31.5,0,0=31.5. (sec F).— 1, Diamond Geezer V (L Taylor) 23,0,0=23; 2, Pembridge Rose (H Okines) 24.5,0,0=24.5; 3, I Islandic (R Hulbert) 29.5,0,0=29.5. (sec G).— 1, By The Way (R Skelt) 26.5,0,0=26.5; 2, Newsflash IV (G AnsteeMarriott) 27,0,0=27; 3, Pebbly Pipe Dream (A Boulton) 32,0,0=32.