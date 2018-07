Hartpury EC dressage results, 18 October

Nov 22 (R Stainer).— 1, Bogeleys Corporal (E Maisey) 65.86; 2, HHC Domino (L Ferrier) 65.17; 3, Rufus Royalle (J Preston) 63.79. rest.— 1, Serafine (P Mc Dermott) 63.45; 2, Bullards Professional Money (A Bradley) 62.76; 3, Captain Jack Sparrow II (L Davenport) 61.72. nov 37Q (S Butterworth).— 1, Zydillic-S (M Schleicher) 70; 2, Don Lumiere (J Sole) 69.64; 3, Bogeleys Corporal 65.71. rest.— 1, Rufus Royalle 69.29; 2; Serafine 63.93; 3, Sunshine Cruise (L Crawford) 62.86. elem 53 (R Stainer).— 1, Pro Motion II (M Schleicher) 67.06; 2, Santoro (S Pincus) 66.76; 3, Varome (H Bradshaw) 66.47. rest.— 1, Zaco (C Pointon) 62.94; 2, Consolidator (A Bradley) 61.76; 3, Classic Samphire (M Depper-Westwood) 60.29. elem 58Q (S Butterworth).— 1, Santoro 73.44; 2, Pro Motion II 70.63; 3, Varome 73.44. rest.— 1, Consolidator 72.5; 2, Zaco 65.63; 3, Go With The Flow (F Eklof) 64.69. adv med 98Q (I Auty).— 1, IBR Mollegard (H Watson-Greaves) 66.84; 2, Koliante (A Emmanouil) 63.16; 3, Ortega (D Peattie) 52.11. rest.— 1, Donna Summer (O Oakley) 68.94; 2, Up to Date (P Roberts) 66.32; 3, Henri II (M Moore-Colyer) 64.21. adv 104 (I Auty).— 1, IBR Mollegard 67.37; 2, Koliante 65; 3, Henri II 64.21.