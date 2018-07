Edenbridge & Oxted showing results, 29-30 August

Riding horse (L Whitehall) sml.— 1, C Bardo’s Berkeley Square; 2, C Imrie’s Teadance; 3, J Carter’s Quocasidor. lge.— 1 & ch, C Bardo’s The Philanderer; 2 & res, J Jenkins’ Foxcourt Accola; 3, The Queen’s Petition. novice.— 1, C Rowland’s Fast Mix; 2, Mr & Mrs P Edwards’ Renelles Royal Decree; 3, S Brown’s Rochaester. M&M in-hand (J Williams) sml, 4-y-o & over.— 1 & ch, Mr & Mrs J Sheehy’s Foxleat Victory; 2, Mr & Mrs R Thornley-Taylor’s Cosdon Anastasia; 3, S Rand’s Cosley Domino. lge.— 1 & res, S Burt & A Kelly’s Walstead Amaryllis; 2, S Barraclough’s Lydvale Joshua; 3, S Littledyke’s Lilibet Of Kuranda. WHP (J Seymour).— 1, R Morton’s Moelbentyrch Quadrille; 2, B Higgins’ Cottrell Riverdance. M&M WHP (M Sharpley) 122cm.— 1, C Kingham’s Cefn Busy Boy; 2, A Wheeler’s Wolverton Whinnie The Pooh. 138cm.— 1 & ch, H Somerset’s Tyan Tullamore; 2, C Hawkins’ Carrwood Axanthus; 3, V Hutchings’ Sowley Basil. exc 138cm.— 1 & res, F Goodsir’s The Quiet Man; 2, H Somerset’s Golden Island; 3, R McAll’s Drimna Magic Lady. SHP (Hon Mrs D Gooch) 133cm.— 1 & res, N Duke’s Laingdale Scarlet Ribbons; 2, B Higgins’ Cottrell Riverdance. exc 133cm.— 1 & ch, D & A Aungier’s Kintillo Faberge; 2, A Hollis’ Lizzie; 3, S Groom’s Charlie Parker. side saddle (Hon Mrs D Gooch).— 1, S Boxall’s Parklands Phoenix; 2, L Rostron’s Penstrumbly Our Abram; 3, M Schive’s Night Watchman. M&M LR (J Seymour).— 1, S Davidson’s Coringwood Walnut; 2, H Carmichael’s Marsh Midas; 3, L Charsley’s Eclipse Debute. FR.— 1, Mrs Atkins’ Cwncarn Carreg; 2, M Springett’s Gemstone Clarissa; 3, F Harding’s Shamrock Lake Cherry Pie. mixed M&M ridden (M Sharpley) sml brds.— 1, Hart & Whitmee’s Cranford Crunchy Munchy; 2, F Harding’s Skywood Tic Toc; 3, Mr & Mrs J Sheehy’s Foxleat Victory. lge brds.— 1, Burt & Kelly’s Walstead Amaryllis; 2, L Westlake’s Gwaelodygelli Rachel; 3, S Moscrop’s Willoway Princes Pride. Shetland in-hand (C Jones) miniature, nov.— 1, Countess de la Warr’s Fairy Ithala; 2, S Gardner Judge’s Royaloaks Simply Special. y’ling.— 1, G Mather’s Shawdene Chinani; 2, M Ball’s Buxted Penny Poppy; 3, M Sansom’s Parlington Winston. 2/3-y-o, filly.— 1, E Howe’s Cotmullion Hollyberry; 2, F Hodder’s Eiger Kassandra; 3, B Jacques’ Ceann Dreamgirl. colt/geld.— 1 & res, G Mather’s Shawdene Aerial. mare.— 1, G Robins’ Athelney Rose Pip; 2, G Mather’s Treworder Grange Eliza; 3, Mr & Mrs R Jones’ Buxted Evangeline. stallion/geld.— 1 & ch, F Hodder’s Eiger Hugo; 2, Countess de la Warr’s Fairy Footman; 3, C Sear’s Cranford Benedict. standard (T Jones) nov.— 1, J Edwards’ Shoormal Skalva; 2, L Emery’s Penlan Eldoon Sunny Jim; 3, L Webb’s Sandycross Lady Treasuer. y’ling.— 1, L Emery’s Cranford Candyman; 2, L Sayers’ Champlers Gala; 3, D Elphick’s Buxted Ellen. 2/3-y-o, filly.— 1 & res, Pickett & Sargeant’s Champlers Victoria; 2, Mr & Mrs I Bailey’s Slades Veronique. do, colt/geld.— 1, L Carmichael’s Elson Toffee; 2, L Webb’s Pelynka Talisman; 3, P Crawford’s Arbour Ardnamurchan. mare.— 1 & ch, J Hawkins’ Kerloch Elisa; 2, Pickett & Sargeant’s Champlers Vesta; 3, B Jacques’ Florina Of Quimper. stallion/geld.— 1, A Page’s Champlers Elgin; 2, Shoormal Skalva. Welsh in-hand (J James, R Howard) sec A, 4-y-o & over.— 1, ch & Welsh ch, S Ash’s Loxwell Pippa; 2, K James’ Highland Joli; 3, A Ash’s Idyllic Deep Secret. foal.— 1, K James; 2, S Ash’s Sedgewick Saffrom. stallion.— 1, T Thacker-Tahir’s Tanglewood Morgan; 2, Melliver Stud’s Dukeshill Peeping Tom; 3, B Billson’s Rhesfair Silver Coin. y’ling.— 1 & res, A Bale Williams’ Baledon Sea Admiral; 2, T Wall’s Nynwood Fantasia; 3, J Pugh’s Mardenway Tuxedo. 2/3-y-o.— 1, J Pugh’s Verdrefawr Winston; 2, V Dyvig’s Sunwillow Orphir; 3, S Ash’s Sedgewick Peaslake. sec B, 4-y-o & over.— 1, J Lom’s Downland Chickadee; 2, A Kember’s Ladysden Alice. foal.— 1, J Lom. stallion.— 1, Bobbin Lodge Stud’s Bobbin Jarman. y’ling.— 1 & res, R Thacker’s Farchynys Moonraker; 2, Bobbin Lodge Stud’s Bobbin Primrose. 2/3-y-o.— 1 & ch, D Bell’s Priestwood Penny Royale; 2, Bobbin Lodge Stud’s Bobbin Purdy; 3, S & C Butler’s Nefydd Gwenan. sec C, 4-y-o & over.— 1, ch & Welsh ch, P James’ Pwllmelin Lili; 2, V Lee’s Rhyd-Ddu-Cat; 3, Melliver Stud’s Hardys Glenda. foal.— 1, V Lee’s Grivarda Heledd. stallion.— 1 & res, Mr & Mrs J Wilkinson’s Popsters Ricochet. y’ling.— 1, Mr & Mrs R Hunt’s Zabeth Rosina; 2, J Hayden’s Ashmeadow Red Duchess; 3, D Mills’ Menai Lady Cunning. 2/3-y-o.— 1, A Yates & D Cook’s Farinoall Gold; 2, A Kember’s Ladysden Maestro. sec D, 4-y-o & over.— 1 & ch, C Fell’s Danaway Solitaire; 2, J Smith’s Jebeth Forbidden Planet; 3, J McDonald’s Trefnant Dawn. foal.— 1, Mr & Mrs P Ward-Burton’s Brynselon Sybella; 2, J Smith’s Jebeth. stallion.— 1 & res, D Sharp’s Pennorth Black Prince; 2, L Pittman’s Llechryd Ap Jedd. y’ling.— 1, S Robson’s Moely Old View Lowri; 2, S Edwards’ Ffynonbach Tyttan; 3, S West’s Rotherdale Comet. 2/3-y-o.— 1, Mr & Mrs J Wrigley’s Harradene Dymunid; 2, G Kent’s Ddraiggoch Tigerlily; 3, J Taylor’s Fronarth Triple Crown. ridden hunter (J Holderness Roddam, C Hunnable) lwt.— 1, C Bardo’s Kings Road; 2, Mr & Mrs A Bowie’s Potters Ace; 3, S Boxall’s Advance Party. mwt.— 1 & ch, Mr & Mrs M Jerram’s Woodfield Indo; 2, K Stanworth-Ricketts’ Market Mark; 3, E Mahoney’s Dunmore Hill. hwt.— 1 & res, L Holt’s Act Flyn Lad; 2, 3, K Newman’s Agent 007. ladies (S Perham).— 1, J Armstrong Small & L Buckton’s Kansas Toddle; 2, L Heseltine’s Kozee; 3, P Pickard’s Natterjack Toad. nov.— 1, V Ramm’s Wizard Of Oz; 2, J Armstrong-Small’s Andor O; 3, N Armstrong’s Academy Award. sml.— 1, C Yates’ First Edition; 2, L Bracey’s Good Will Hunting; 3, L Crammond’s Fermando. Tattersalls RoR (P Cook) show horse.— 1, Fast Mix; 2, Baileys Horse Feeds’ Better Together; 3, J Martin’s Swift Alliance. challenge.— 1, J Martin’s Swift Alliance; 2, S Bull’s Pistol Knight; 3, S Watts’ Tactful Remark. cob (I Smeeth) lwt.— 1 & ch, C Bardo’s Darcey Bustle; 2 & res, L Carvall & A Robinson’s Costello; 3, K Ledger’s Grigio Fumo. hwt.— 1, L Davey’s Al Capone; 2, Baileys Horse Feeds’ I’m A Star; 3, C Neame’s Da Monkey Business. working.— 1, J Cocker’s Cob Dot Com; 2, K Botting’s Bristol Blue; 3, M Sinclair’s Harry Go Lucky. working hunter (P Cook) lwt.— 1 & ch, Y Botham’s Uroko; 2, L Bell’s Working Girl; 3, J Armstrong-Small’s Mainly Manhattan. hwt.— 1 & res, L Bell’s W Get Smart; 2, J Jerram’s Browne’s Rock. nov.— 1, F Bentley’s Zepper; 2, Browe’s Rock; 3, S Thornett’s Jubilee Sandpiper. foreign breeds (D Robinson) in-hand.— 1 & ch, P Williams’ Vietta; 2, A Wilkinson’s Hermere; 3, C Portnell’s Casper. ridden.— 1 & res, H McNeil’s Victoria; 2, A Fuller’s Wabe; 3, A Wells’ Pendants Promise. veteran (A Hammond).— 1, S Searle’s Calypso Dancer; 2, J Defago’s Thomas Pink; 3, A Gache’s Embucado. hack (L Whitehall) sml.— 1 & ch, K Healy’s Abbeys Finale; 2, C Chubb’s Glentons Aldonis. lge.— 1 & res, V Keen’s Marquis Of Tavistock; 2, J Carter’s Barrdene Night Fever; 3, M Carter’s The Archer. coloured (V Macrae) in-hand 148cm.— 1, F Hunt’s Boxmoor Troy; 2, H Curtis’ Prestwood Dolly Mixture; 3, S Moscrop’s Fortunes Debutante. exc 148cm.— 1 & res, D van Praagh’s Inkwell Little Mark; 2, N Kerton’s Sonny Jim; 3, G Pedler’s Rock Me Amadeus. ridden.— 1 & ch, Baileys Horse Feeds’ Skaro; 2, E Grainger’s Cheeky Keeky; 3, J Algeo’s Allins Moses. Arab (M Pook) ridden pure-bred, mare.— 1 & res, P Pinkerton’s Nequitta; 2, V Aungier’s Melissa Rose; 3, L Bennett’s Shakula. geld.— 1, S Slade’s Czirenzar; 2, S Boundy’s Red House Merlin; 3, S Jarrett’s Shesk. Anglo/part-bred 153cm.— 1, D & A Aungier’s Kintillo Faberge; 2, Glentons Adonis; 3, N Spensley’s Bourningwood Classic Scholar. exc 153cm.— 1 & ch, Barrdene Night Fever; 2, E Spivey’s Mels Desert Kestrel. in-hand (P Arnold Smedley) pure-bred, 2/3-y-o.— 1 & ch, G Bryan’s Spirit Of Antzaris; 2, L Payne’s Matalouka. 4-y-o & over.— 1, G Bryan’s Sweet Alliance; 2, S Boundy’s Red House Merlin. foal.— 1 & res, E Shaw’s Gaillimh Fuerty. Anglo/part-bred, 4-y-o.— 1, Kintillo Faberge; 2, T Sage’s Phocean Athina; 3, J Keeley’s Dessert Gayle. hunter breeding (S Rawding) y’ling.— 1, R Gordon’s Lilian Sands; 2, G Dury’s Sandy Beach; 3, L Paice’s Grand Revolution. 2-y-o.— 1 & res, Mr & Mrs S Proctor’s Freedom’s Fable; 2, Dalcotes Stud’s Dalcotes Lincoln; 3, R Gorden’s Trillion Sands. 3-y-o.— 1 & ch, G Merton’s Rock Of Cashel; 2, S White’s Atomic Fusion; 3, S Iliffe’s Nutwood Kinglet. b’mare.— 1, S Iliffe’s Nutwood Impressionist; 2, S Iliffe’s Shabby Lady; 3, H Westgate’s Flourescent Star. foal.— 1, S Iliffe’s Nutwood Mimic; 2, S Iliffe’s Nutwood Streetmusic; 3, H Westaget Crystal Maze.