College EC Small Pony Premier showjumping results, 26-27 February 2011

11yo & under.— 1eq, 23 tied. BS10yo & under style & performance q.— 1eq, 7 tied. Smiths Equestrian 128/138cm h’cap.— 1eq, 45 tied. winter 128cm 2nd rnd.— 1, Snap Water Jack (J Hall-McAteer); 2, Marons Stardust (J Chitty); 3, Murka’s Mathews Girl (H Charles). winter 138cm 2nd rnd.— 1, In The Dark (M Carpenter); 2, Tyson II (B Ion); 3, Pedro De Bronski (F Adams). BS 128/138cm h’cap special.— 1, My Lucky Penny (K Colclough); 2, Atlantic Jewel (B Dean); 3eq, Little Micary (K Benbow) & Miss Marmalade (B Dean). Smiths Equestrian 128/138cm.— 1eq, 24 tied. winter 128cm 2nd rnd.— 1, Sligo Lucky (C Dawson); 2, Show Me Again (J Hall-McAteer); 3, Pendini (J Hewitt). winter 138cm 2nd rnd.— 1, Forever B Dazzled (C Dawson); 2, Cuddly Colin (D Brown); 3, Thelma’s Gift (C Ash). BS 128/138cm h’cap special.— 1, Captain Nemo IV (M Taylor); 2, My Lucky Penny; 3, Murkas Headmore Little Lightning (H Charles). 11yo & under.— 1eq, 18 tied.