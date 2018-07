BSJA results 31 May – 6 June ’04

AREA ML Show, Jumps EC 31 May 2004

British Novice 1, Aprils Gold (P Williams); 2, Another Level (L Pettigrew); 3, Antonia (K Ritchie). Equissage Discovery 1, Wing Commander (S Walker); 2, Aprils Gold; 3, Welsh Royal Gold (A Harkin). Senior Newcomers 1, Bluerisk Sir Carlos (J Cameron); 2, Vicky Van De Zuuthoeve (J Cameron); 3, Ccarvella (V Stewart). 1.15m Open 1, Kelso Billabong (D Shaw); 2, Tannaghill (R McCrea); 3, Now B Dazzled (J Cross). Horse and Hound Foxhunter 1, Dream Clover Zest (R Leonard); 2, Ramzes 11 (H McGowan); 3, Vicky Van De Zuuthoeve. 1.30m Open 1, Silvano Van Texelbos (R Hill); 2, Mississipi B (L Hutt); 3, Polydora (L Brash).



BUCKS AREA 39 Ashotts Farm, Asheridge, Bucks 31 May

British Novice 1, Sneeki Too (S Mathias); 2, It’ll Do (S Northwood); 3, Mal Darwood (S Northwood). Equissage Discovery 1, Ridgeside Thriller (E J Slater); 2, Sneeki Too (S Mathias); 3, Azure (M Smith). Snr Newcomers 1, The Illuminator (E J Slater); 2, Little Ed (J Baldwin); 3, Ione Gold (S Crippen). 1.10 Members Cup 1, Ridgeside Kalico (E J Slater); 2, Spirit of Kilkee (C Nicholl); 3, Bow and Arrow (S Aston). Horse and Hound Foxhunter Lorrano (R Beecroft); 2, The Illuminator (E J Slater); 3, Citerswood Senator (L Salisbury). 1.20 Metre Open 1, Kavaller Light (S Crippen); 2, Poukas Knight (J Crippen); 3, Money Maker II (C Robbins). National 1.25 Metre Open 1, Golden Pele (P Spivey); 2, Money Maker II (C Robins); 3, Utta Van Het Indehof (E J Slater). Accumulator 1, Storming Ahead (S Crippen); 2, Genius (P Spivey); 3, One Way (J Loffet).



EAGLESFIELD Ash 31 May

10 Years & Under =1, Diamonds Moonlight (J Locke); =1, Fair Surprise (R Hensler); =1, Madame Dun it (K Macgregor). BEIB Junior British Novice 1, Kilkenny Swift Brook (K Wood); 2, Merlins Magical Moment (R Hasewood); 3, Take That III (E Palmer). 128 / 138 Handicap (Scope Qualifier) 1, Bee Jay Black Jack(C Rees); =2, Arizcrow Phoenix(E West); =2, Rowfantina Heart Throb (C Rees); 2, Bits N Pieces (A Palmer). Novice 0.90 Metre Open 1, Spinneli(E Bushe); 2, Culverstone Candy Twist(T Williams); 3, Arizcrow Phoenix(E West). Junior Progressive (Scope Qualifier) 1, Ella Malla Mou (E Belcher); 2, Saucy Shenanigans (H Broad); 3, Bits N Pieces(A Palmer). 1.05 Metre Open 1, Riversdale Master Blaster(H Windsor); 2, Irish Lethal Weapon (A Page); 3, It’s Cool Colours (E Stretton). Junior Adventurere (Scope Qualifier) 1, Irish Lethal Weapon (A Page); 2, Riversdale Master Blaster (H Windsor); 3, Okehurst Whatever U Like (A Page).



FIELDS FARM Atherstone, Warwickshire 31 May

British Novice First Round 1, Hollys Lad (N Pritchard); 2, Just Barney (H School); 3, Feeling Grand (S Upton). Equissage Discovery First Round 1, Del Boy Trotter (R Horton-Barr); 2, Silver Coin (P Arthurs); 3, Leading Edge (A Clarke). 1.05m Open 1, Matinee Idol (P Arthurs); 2, Del Boy Trotter (R Horton-Barr); 3, Millennium III (G Harrison). Newcomers & 1.10m Open 1, Triffcrum Lady (V Douglas-Jones); 2, Keltons Dolly (C Metcalfe); 3, Reigning Star (M Pearson). Horse & Hound Foxhunter & 1.20m Open 1, Tracken Swell (N Profitt); 2, Rustic Wind (N Profitt); 3, Reigning Star (M Pearson).



HICKSTEAD DERBY MEETING Hickstead, West Sussex, 2-6 June

Horse & Hound Foxhunter 1, Cyrano (T Priest); 2, Volare (M Shirley); 3eq, Kepi D’Elle (J Neal) & Power (C Smith). Horses in Sport Grade B 1, Nonstop Royale (S Franks); 2, Corona II (T Priest); 3, President Utopia (M Lanni). Equine America Young Riders 1, Gobelin 6 (B Maher); 2, Make Haste (L Pavitt); 3, Narina (T Gredley). Hickstead Pony Masters leg 1 1, Colton Maelstrom (N Sewell); 2, Hopala (H Paul); 3, CJ’s Kemosabi (L Saywell). newcomers sec 1 1, Sylvester (C Nicol); 2, Kubla Khan II (F Bergendorff); 3, Market Ronaldo (M Williams). do, sec 2 1, Calve BZ (B Maher); 2, Joy De Gamet (Z Warren); 3, Granite III (N Pirie). GBR Team Challenge Amateur prelim 1, King Murphy (G Burchmore); 2, Downtown Jazz (S Franks); 3, Caola Du Domain (S Reeves). Safety System Showjumps Novice Futurity 1, Hollywood (C Nicol); 2, Knightley Belle (N Boulter); 3, Playboy S (H Turrell). 1.30m 1, Southern Maestro (N Miller); 2, Elve De Reve (I Cahage); 3, Rebel Rex (P Colgate). Squibb & Davies Jnr Foxhunter 1, Flashback Q (M Sampson); 2, Missy Elliott (J Elliott); 3, Island Star (C Morley). 3 Jun: Safety System Showjumps Novice Futurity ch 1, Ominous (S Low-Mitchell); 2, Playboy S; 3, Ara (S Neads). Horses in Sport Grade B ch 1, President Utopia; 2, Counterfoil (D Inglis); 3, Knightley Belle. Equine America Young Riders ch 1, Gambit (L Pavitt); 2, Omelli (T Gredley); 3, Calvalac (K Willard). Alberta Canada Salver 1, Buddy Bunn (W Funnell), GB; 2, GG Barock (G Luckett), GB; 3, Pershing (P Charles), IRE; 5, Fresh Direct Cloudy Night (T Stockdale), GB; 7, Be Precise (G Williams), GB; 10, Hickstead Feeds Skip Two Ramiro (S Franks), GB. Hickstead Derby Tankard 1, Hoeks Nan (H van de Pol), HOL; 2, Effective (E Doyle), IRE; 3, Woodlands Millvale (J Cassan), GB; 4, Loro Piana Hamlet (G Williams); 5, Animation (G Luckett); 6, Nabab Forever (C Ellis), GB; 7, Cullawn Diamond (J Annett), GB; 9, Idle Dice (J Fisher), GB; 10, Nederland F (S Franks); 12, AK Quinten (E Whitaker), GB. Scaynes Hill Speed 1, Cor D’Alme Z (E Doyle), IRE; 2, AK Colour Of Life (E Whitaker), GB; 3, Nonstop Royale (S Franks); 4, Titus Van Euverbraeke (G Williams); 5, Pionier II (C Nicol), GB; 6, Hawthorn Breeze (A Bell), GB; 8, AK Hooker De Chanteau (J Whitaker), GB; 9, Narina (T Gredley), GB; 10, My Masquerade (A Botham), GB; 11, Maritime Boy (M Gilmour), GB; 12, Hello Tosh (J Cassan). GBR Team Challenge Amateur prelim 1, Thornavons Microlight (N Tinworth); 2, Narc (M Gilmour); 3, Odessa M (B Penny). Horse & Hound Foxhunter 1, Ping Pong II (E Bjorkman); 2, Orlando II (P Colgate); 3, Romanov II (P Spivey). Hilton Herbs Grade C 1, Ackworth Eclipse (A Bradley); 2, Tinkerbell (M Jones); 3, Milton Paladin (M Pyrah). Hickstead Pony Masters leg 2 1, Kahola Maestro (J Whitaker); 2 & 3, Mister Amontilano & Hopala (H Paul). newcomers sec 1 1, Dutch Noblesse (J Annett); 2, Simply Sequentos (T O’Hara); 3, Charleston Jan Devonne (A Bell). do, sec 2 1, Argyll Robertson (M Dorgan); 2, Granite III; 3, Jaguar (D Coakley). Squibb & Davies Jnr Foxhunter 1, Seafield Silver Jet (G Talbot); 2, Havenstreet Sweet Sensation (H Webster); 3, Flashback Q. Safety System Showjumps 5-y-o 1, Safarie (B Maher); 2, Wokando (C Robertson); 3, Hickstead Feeds Dutch Treat (S Franks). Aon 6-y-o 1, 15 tied. Equine America Yng Riders 1, AK Kanselier (E Whitaker); 2, PJ Kung-Fu (M-C Doyle); 3, Bourien (L Whitehouse). 4 Jun: Hilton Herbs Grade C ch 1, Ackworth Eclipse; 2, Jouvencelle De Thurin (J Popely); 3, Guy Cavalier (E Burcher). Safety System Showjumps 5-y-o ch 1, Mister White Z (G Williams); 2, ISHD Avalon (D Coakley); 3, Hickstead Feeds Dutch Treat. Aon 6-y-o ch 1, Market Ronaldo; 2, CB Rhapsody (A Saywell); 3, Romanov II (P Spivey). Hickstead Derby Vase 1, Karina (R Whitaker), GB; 2, Loro Piana Hamlet; 3, Rex (M Armstrong), GB; 7, Fresh Direct Brisante (T Stockdale); 8, Cisco II (H Turrell), GB; 9, Sunkist (D Inglis), GB; 10, Animation. Osborne Refrigerators Derby Trial 1, Idle Dice (J Fisher), GB; 2, Primma (M Armstrong); 3, Cullawn Diamond; 4, AK Lacarno (E Whitaker); 5, Nederland F; 6, Qualite (R Whitaker); 7, Tornado (S Neads), GB. Royston Speed Stakes 1, Osinie-Hune (R Whitaker); 2, Gold Crown (G Cashmore), NZ; 3, Nonstop Royale; 4, Hollywood (C Nicol); 5, Pionier II; 7, Neander (B Dalton), GB; 8, Temple Voyager (J Renwick), GB; 9, Quel Monsieur (H Turrell); 10, Titus Van Euverbraeke); 11, O’Dooley (J Pay), GB; 12, King Murphy. 1.30m 1, Escape II (M Lanni); 2, Elve De Laye (A Silveira); 3, President Utopia. Squibb & Davies Jnr Foxhunter ch 1, Flashback Q; 2, Irish Two Tone (K Loftus); 3, Dunleweys Jake (A Haynes). Hickstead Jnr Cup 1, Girl’s Knight (H Webster); 2, Gable’s High Flying Filco (C McKee); 3, Laken Shaft (J Whitaker). newcomers sec 1 1, Fairhand Lady (L Renwick); 2, Pagena (L Whitaker); 3, Joy De Gamet. do, sec 2 1, Zero Wattage (T Pearson); 2, Ramiro II (S Low-Mitchell); 3, Cruise By Nite (G Talbot). Horse & Hound Foxhunter 1, Palouchka (J Reed-Stephenson); 2, Rastello M (J Mincher); 3, Baretto (F Bergendorff). 1.40m 1, My Life (T Conyers); 2, Next Jet (J Neal); 3, Henry Macanri (M Dorgan). Equine America Yng Riders 1, Daninos (N Pavitt); 2, Horia Du Neretz (L Wade); 3, Luxury (S Sadler). 5 Jun: GBR Team Challenge Amateur ch 1, Carnaval Dance (L Pimblett); 2, Odessa M; 3, Billys Gin Sling (M West). 148cm ch/Hickstead Pony Masters leg 3 1, Mister Amontilano; 2, Colton Maelstrom; 3, Walmore Diamond Quest (E Davies). Gladwish Land Sales Speed Derby 1, Be Precise; 2, Cor D’Alme Z (E Doyle), IRE; 3, Gold Crown; 4, Pionier II; 5, AK Colour Of Life; 6, AK Hooker De Chanteau; 9, My Masquerade; 10, Temple Voyager. Gladwish Land Sales Trophy 1, Carrick Clover (B Dobbin), AUS; 2, Rockstar (P Charles); 3, Elise (M Armstrong); 5, AK Quinten; 6, Sunkist; 7, Loro Piana Hamlet; 8, Nabab Forever; 9, Karina. Andark Novice Pony Derby 1, Seafield Silver Jet; 2, Flashback Q; 3, Merry Madelina (E Toomey). Royston Products Novice Derby 1, Ziggy’s Here (N Charles); 2, Feins Girl (L Halswell); 3, Vyrnwy Marmite (S Stokes). Equine America Yng Riders 1, Daninos; 2, Qutie (M Parkin); 3, Grandtest Du Theuil (L Whitehouse). Derby International Challenge 1, Rex; 2, Rockstar; 3, Fetiche De Boheme (J de Larocca), ARG; 4, Fresh Direct Brisante; 5, Cushty (J Renwick); 8, Titus Van Euverbreake; 9, Maritime Boy. 1.40m 1, Elve De Laye; 2, Moschino V (S Bowen); 3, Milton Paladin. Horse & Hound Foxhunter 1, Pasinda (C Baldwin); 2, Pegasus Maximus (J Pay); 3, Ralma (N Pyrah). newcomers sec 1 1, Rocky S (G Elson); 2, Capito (M McCabe); 3, Miss Magglen (D Crowe). do, sec 2 1, Robert H (T Priest); 2, Zero Wattage; 3, Dutch Noblesse. 1.30m 1 & 2, Lydmar & Coffee Royale (M Dorgan); 3, Yours Forever More (B Dunning). 6 Jun: Hickstead Pony Masters 1, Mister Amontilado; 2, A Touch Of Rust (W Whitaker); 3, Colton Maelstrom. DFS Derby 1, Buddy Bunn (J Whitaker), GB; 2, AK Lacarno; 3, Alfredo (B Maher); 4eq, Cullawn Diamond, Qualite & Lactic Two (J Whitaker); 7, Hickstead Feeds Skip Too Ramiro; 9eq, Idle Dice & Woodlands Millvale; 12, Fresh Direct Cloudy Night. yng riders Derby 1, Gambit; 2, Calvalac; 3, Atlanta Z (H Bohringer). Royston Products Ladies’ Derby 1, AK Quinten; 2, O’Dooley; 3, La Clochette (L Abraham). Andark 148cm Derby 1, Girl’s Knight; 2, Landown Three’s Are Wild (Z Adams); 3, New York Skyline (S Frost). jnr parcours de chasse 1, Zimmer; 2, Irish Two Tone; 3, Reflex For Real (N Pavitt). novice stakes 1, Cassio II (A Evans); 2, Ramses (I Bonev); 3, Wixstone Cruise Control (A Botham).



PATCHETTS EC Aldenham, Herts 2 June

BEIB Junior British Novice First Round 1, Salty’s Top Cat (M Green); 2, Kelly Grey (R King); 3, Laragh (R Polley). Scope Prograde Junior Novice Champ Qualifier 1, Muscovite II (B Davidson); 2, Kelly Grey (R King); 3, Salty’s Top Cat (M Green). Junior 95cm Open 1, Irish Rose III (P Green); 2, Majestic Moments (J Caudle); 3, Gemstine Jet (C Hanson). Junior Newcomers & Scope Junior Progressive Ch Qualifier 1, Ultimate Chaos (C Chamber); 2, Irish Storm in a Tea Cup (J Wingrove); 3, Star of the Valley (L Gardner). Junior 1.05m Open 1, Gemstone Jet (C Hanson); 2, Kosmic Moon (L Ratcliffe); 3, Machu Pichu (J Shears). Scope Junior Adventurer Champ Qualifier 1, Field of Dreams (J Wingrove); 2, Midday Mischief (C Hanson); 3, Tequila Three Shots (H Barrell).



ROYAL BATH & WEST Shepton Mallet, Somerset, 2-5 June

Royal Bath & West Supporting Youth 1, Casyopaya (J Billington); 2, Estranged (P Cornish); 3, Myrddin (M Edwards). GW Publishing Open 1, It’s Mine (D Morton); 2, Pedro VI (G Billington); 3, Skerne Skyetality (D Morton). A&B Challenge 1, Rambo III (S Price); 2, Mon Line (L Bevan); 3, Iron De Roz Fao (A Austin). accumulator 1, Montreux (M Edwards); 2, JS’s Folespaire Plattiere (S Arkell); 3, Marco (J Billington). New Renault Megane Challenge 1, Rambo III; 2, Mon Line; 3, Back In Business (M Watson). Ideal Home Open 1, Casyopaya; 2, Brickfield Boy (M Watson); 3, Rockburren (A Thomas). Royal Bank of Scotland Open ch 1, Larissa II (J Fry); 2, Larichter (B Willmer); 3, JSJ’s Joniki (S Arkell). IT 1, Rambo III; 2, Hopes Are High (M Broome); 3, Bob’s Diamond (P Crago). Thurlestone Hotel JC ch 1, Rosewall Mister Softee (T Restorick); 2, Banoffee Toffee (A Rule); 3, Kerie (N Scholfield). Royal Bath & West Novice ch 1, Mr Willoughby (T Dunn); 2, Initio (M Hobbs); 3, Shirwell Scarlett Ribbons (A Williams). Thurlestone Hotel Jnr ch 1, Frankies Ace (A Cole); 2, Paddioco (J Swambo); 3, October (S Jarvis). Royal Bath & West Grade C ch 1, Panella (Z Trim); 2, Angelique (K Doyle); 3, Retro (J Tuff).



SUFFOLK COUNTY Ipswich, 2-3 June

accumulator 1, Loro Piana Hamlet (G Williams); 2, O’Harry (J Renwick); 3, Sunboy (P Barker). BT Exact IT 1, Anderson’s Free Spirit (K Shore); 2, Graf Gold (M Armstrong); 3, Gypsy De Bacon (S Pellon Maison). ride & drive 1, Casino (J Renwick); 2 Grande Classe (K Shore); 3, Temple Guess What (P Barker). Horse & Hound Foxhunter 1, Lars Night (M Watson); 2, Brooks Diamond (P Price); 3, Rapidash (D Edmundson). fences & footballs 1, Pakko (K Shore); 2, Casino; 3, Temple Guess What. Bank of Scotland Grand Prix 1, Irco Miro G (J Whitaker); 2, Gypsy De Bacon; 3, Sunboy. B&C 1, Lars Night; 2, Prince L (T Jose); 3, Napardie (H Stennett).



SYKEHOUSE ARENA Doncaster, Yorks, 2 June

British novice 1, Sjoni (A Duncan); 2, The Statesman (Z Carver); 3, Vascovande Rostal (B Gahegan). Equissage Discovery 1, Steval Kaneval (A Garner); 2, DC’s Classic Lady (D Clarke); 3, Antiquity (T Hodgson). 1m 1, Kenokens Boy (A Garner); 2, Silvarno (J Sizer); 3, Clonterm Campaigner (J Tierney). newcomers/1.10m 1, Roshais Last Tango (J Sizer); 2, Kalcavella (A Duncan); 3, Thornbank Hannah (J Hughes). 6 Jun: BEIB Jnr British Novice 1, The Park Rabbit (L Gee); 2, Hallmark (S Drury); 3, Downtown Superstar (C Angel). Prograde Jnr Novice 1, 9 tied. Scope Jnr Progressive 1, Springfield Chit Chat (K Porter); 2, Yukon Sioux (S Wade); 3, Miss Independent (V Price). Blue Chip Jnr Newcomers 1, Magical Macky (R Roe); 2, Ashwood Miss Dynamite (J Meakin); 3, R Kelly’s Dream (K Rhodes). 1m jnr 1, HR Owen (L Gee); 2, September Lady (R Atkinson); 3, Carmel (C Roe). Squibb & Davies Jnr Foxhunter/1.10m jnr 1, Ginger Fox II (T Burrows); 2, Rosies Delight (H Roe); 3, Midnight Madam (J Thompson). Scope 1.15m Jnr Select 1, Thorndell Carrowbaun (D Moseley); 2, Midnight Madam; 3, Chocolate Supreme (R Hughes-French).



THE COLLEGE Keysoe, Beds, 2 June

British novice 1, Little Gwen (S Heneghan); 2, Cavalco (H Craven); 3, Summer Games (T Stewart). 95cm 1, No Fear (C Gibs); 2, Broadstone Ladybird (N Lightfoot); 3, CJ Gregorys Girl (K Downes). Equissage discovery 1, Lucky Catch (F Berry); 2, Good Knight (R Lawson). 1.05m 1, Millenium Girl (C Barker); 2, Broadstone Ladybird. newcomers/members cup 1, Millenium Girl; 2, Georgefields Amber Diamond (F Christian).



CAMPSIE Torrance, Lanarkshire, 4-5 June

1.10m 1, Kelso Billabong (D Shaw); 2, Nienke (C Shepherd); 3, Waterford Lad (R Jenkinson). novice grand prix 1, Ottawa B (R McCrea); 2, Nistria B (L Babes); 3, Pandora (A Wilson). Horse & Hound Foxhunter/1.20m 1, Record (M Arnott); 2, Tannique (C Shepherd); 3, Risolde (M Arnott). 1.40m 1, Roscoes Skip On (L Babes); 2, Here’s Jack (D Duffin); 3, Waylands Playboy (M Arnott). table C 1, Tedsway (D Harland); 2, Austin Q (R McCrea); 3, Sinbhsuil (A Black). 5 Jun: 1.15m 1, Kelso Billabong; 2, Nienke; 3, Danson (S Laird). newcomers 2nd round 1, Heathcliff II (D Duffin); 2, C Pablo V (J Andrews); 3, Antrim Sunshine (D Duffin). Scottish Open ch 1, Pall Mall H (A Hamilton); 2, Waylands Playboy; 3, She’s Our Mare (D Duffin). double your money 1, Silvano Van Texel Bos (R Hill); 2, Milton Only You (A Hamilton); 3, Callao (T Davin).



ADDINGTON MANOR EC Addington, Bucks, 5 June

1m 1, Ridgeside Destiny (E-J Slater); 2, Test De Langers (C Browne); 3, Grange Guest (C Keeling). Equissage Discovery 2nd round 1, Lanarro (C Browne); 2, Magic Miss (E Hunter); 3, Rhythm Divine (H O’Rourke). 4-y-o style & performance 1, Talan (P Miller); 2, Lessen (L Glendinning); 3, Tilandros (P Miller). 5-y-o style & performance 1, World Fair (P Spivey); 2, White Bless (M Gatland); 3, Sayette (A Danson).



GORSE FARM ARENA Aldridge, West Midlands, 5-6 June

1m 1, Pitmedden Tequila (J Hassall); 2, I’m Randi Too (D Carpenter); 3, Diplomat III (A Berry). British novice 2nd round 1, Wee Welsh Lady (E Shore); 2, Rockin’ Ringo (M Thompson); 3, Simply Flash II (C Healey). A4 1, Doubtfire (A Porter); 2, Faile Five (M Russell). Equissage Discovery 1, Blakeney Star (A Quiake); 2, Airborne (S Caplan); 3, Hot Toffee (S Gilbert). British novice 1 & 2, Classy Chassis & Soft Landing (S Pountain); 3, Rose Bali (L Borthwick). newcomers/1.10m 1, Beetlejuice (J Jones); 2, Jobea (R North); 3, Top Secret GT (J Jones). 6 Jun: 1m 1, Freia P (T Wright); 2, Sirkka (C McKain). 1.15m 1, Union Jack (A Little); 2, Master Dominic (A Sharman). Horse & Hound Foxhunter 1, Union Jack. B&C 1, King’s Archer (H Jackson); 2, Master Dominic. 1.25m 1, It’s Mine (D Morton). Equissage Discovery 1, Diamond X (D Morton); 2, Deceivin (T Hicken); 3, Shady Deal (A Cox). British novice 1, Comargh Ivy (S Dix); 2, Orlando (D Morton); 3, Diamond Quaver (D Whitehead).



KINGSWOOD EC 5 – 6 June

5/6 – 75cm Open 1, 5 tied. BEIB Junior British Novice 1, Princess Tiffany (J Moylan); 2, Pirates Delight (E Rowe); 3, Black Satin (Z Owen). Prograde Junior Novice 1, Wow Its Willow (A Stout); 2, Distant Coral (S Linney); 3, Princess Tiffany (J Moylan). 128/138 Handicap 1, His Nibbs (S Costello); 2, Norton Nobby (N Coldough); 3, Cash Harry (N Coldough). Newcomers 1, Little Miss Splash (R Foster); 2, Sam Whiskers (S Charley); 3. Majestic Joker (L Swinnerton). 1-00m Open 1, Toleman Fivestar (S Hartill-Winkle); 2, Barbarian Black Boy (S Platts). Foxhunter inc 1-10m Open 1, Westside Ross (S Charley); 2, Half Star (G Morrissey); 3, Irish Pegasus (S Higgin). 6/6 – British Novice 1, Enya (T Coppola); 2, Hi Jump (N Proffitt); 3, Gaelic Clover (A Newby). Equissage Discovery 1, Marco VI (S Taylor); 2, Innocent (N Emery); 3, Rainbow Jack (K Marsh). 1-00m Open 1, Mr Baileys Irish Dream (P Harris); 2, Kildemock (S Cadwallader); 3, First Chance (R Szaroleta). Newcomers 1, Magic Word (A Bywater); 2, Verde Van De Heuvel (T Fowles). 1-10m Open 1, Elite III (P Harris); 2, Trakken Swell (N Proffitt); 3, Secret Rumour (N Proffitt). 1-25 Open Series 1, Sir Graditz (L Glendinning); 2, What A Business (A Trickett); 3, Chattie (A Kent).



LANCASHIRE SJC Croston, Lancs, 5-6 June

1m jnr 1, Spancel Hill Express (X Gill); 2, Moonlight IV (P Aitken); 3, Lincourt Desperado (S Borthwick). BEIB Jnr British Novice 2nd round 1, Walsingham’s Return (J Spence); 2, Outrath Hero (L Beattie); 3, It’s Funtime Frankie (J Buxton). mini jnr 1, 5 tied. sml pony 1, Double Dominic (J Clayton); 2, Brookhall Glimpse (A Dobson). Squibb & Davies Jnr Foxhunter/1.10m jnr 1, Zeemax (C Mowbray); 2 & 3, Bella Star & Lynwood Gem (A Derbyshire). jnr members cup 1, Zeemax; 2, Johnny’s Lad; 3, Lakeland Little Atlas (A Derbyshire). jnr intermediate 1, Up And Coming (C Mowbray); 2 & 3, Applejax Solitaire & Mr Swampy (A Derbyshire). Horse & Hound Foxhunter 1, Zyprus (A Clarke); 2, Castle Point (L Henderson). 1.20m 1, Way Too Cool (N Bampton); 2, Gambarda (G Pollard); 3, Novex (N Pym). 1.30m 1, Tiomie Star (P Murphy); 2, Zeluki Go Go (C Richardson); 3, Way Too Cool. British novice 1, Ovation (L McCafferty); 2, Silver Shadow (T Boothman); 3, Undomiel (A Gleave). Equissage Discovery 1, Forever Moor (R Moorhouse); 2, Ovation; 3, Greeny Blue (L McCafferty). 1.05m 1, Riversleigh (P Ashburner); 2, It’s Ocean Blue (K Tsang); 3, Renaissance (J Ainsworth). 1.10m 1, JC Prinz Amor (J Bell); 2, Revitalised (D Richards); 3, Panama Franco (A O’Neill). newcomers 1, Metropolitan (A Clarke); 2, It’s Super Girl (J Greenwood); 3, Isotonic II (D Ryder). 6 Jun: 128/138cm 1, Sandilands Milton Merlin (J Nason); 2, Double Dominic; 3, Roley (M Reed-Stephenson). sml pony 1, Double Dominic; 2, Sandilands Milton Merlin; 3, Kanha Man (Z Pennington). BEIB Jnr British Novice 1, Independence Day (T Cassells); 2, Montana Dawn (R Connor); 3, A Touch Of Midas (T Cassidy). Blue Chip Jnr Newcomers 1, Milford Heather Blue (F Fowler); 2, Hectors House (M Kent); 3, Sky’s The Limit (A Derbyshire). 1.10m jnr 1 & 2, Rusmic Rebel & Walsingham’s Return (J Spence). Squibb & Davies Jnr Foxhunter 1, Bella Star; 2, King Pyon (M Kent); 3, Ernies Keep (A Derbyshire). jnr members cup 1, Brackmont Billy (J Spence); 2, Mr Swampy; 3, Outrath Hero. jnr open 1, King Pyon; 2, Rhapsody’s Lad (S Needham). British novice 1, Sarina (C Wainwright); 2 & 3, Show Me The Money & Avalons Oyster (C Richardson). Equissage Discovery 1, Missinchella (C Richardson); 2, Mystery (R Barnes); 3, Lift Off (J Robinson). 1.05m 1, Desmond Million (C Kenyon); 2, Misty Blue II (A Blundell); 3, Freigraf (D Smith). newcomers 1, Nobel (S Gibson); 2, Majestic (N Bampton); 3, What For (C Wainwright). 1.10m 1, It’s Ocean Blue; 2, Truman (N Pym); 3, Jackson 22 (R Smith). Horse & Hound Foxhunter/1.20m 1, Azrael (L Ferguson); 2, Gambarda.



WINDSOR PARK EQUESTRIAN CLUB 5 – 6 June

Newcomers 1, Dinky Dino (J Harris); 2, Sante Fe (P White); 3, The Mission Statement (B Stevenson). Horse & Hound Foxhunter /1.20m 1, Jools Holland (J Kenny); 2, Gaughin de Tarsy (S Reeve-Young); 3, Neat Gin (J Johnstone). B & C Handicap 1, Archie (J Harris); 2, Henry All Day (R Beecroft); 3, Pauldary’s Majenta (J Kenny). 1.30m Open 1, My Zebedee (S Evans); 2, Fanatik d’Ivoire (M Hallion). 1.05m Open 1, Wild Fire (K Pullen); 2, Peter IV (D Wisher); 3, Flash Captain (R Moss). 1.10m Open 1, Blackstuff Clover Story (M Etherington); 2, Wild Fire (K Pullen); 3, Fleur de Vallon (C Cawdron). Senior British Novice 1, Fritzwilliam (K Stock); 2, Milton Fantasy (A Carter); 3, Ann’s Cruise IV (K Abbott). WPEC Progressive Novice 1, 4 tied. Equissage Discovery 1, Oaklands SilverDollar (C McCaugherty); 2, Western vant Groesk (R Moss); 3, Highland Boy (P Stevens). 6/5 – 115m Open 1, Utah van het Indiatt (E J Slater); 2, Guidam Unique (M Barrett); 3 Mira (P Crago). Newcomers Second Round 1, Ballybrack (A Austin); 2, Patouche (B Dunning); 3, Lacajoo (R Evison). Scope 135m Qualifier 1, Qui Vive (J Draper); 2, Juanita II (S Crippen); 3, Genius II (P Spivey). Equissage Discovery 1, Little Stuart (J Halim); 2, Thriller (M Sibley); 3, Alika (C Putman). Senior Newcomers 1, Little Stuart (J Halim); 2, Sante Fe (P White); 3, Vision (M Farmer). 1.00m Open 1, BellaGigia (C Moyce); 2, Blackstuff Clover Story (M Etherington). 115m Open 1, Montreal VL (G Bray); 2, Spirit of Kilkee (C Nicholl); 3, Princely (L Millard). Horse & Hound Foxhunter/1.20m Open 1, Genius II (P Spivey); 2, Drumbarra (N Ward); 3, Andora III (Z Kelly). BEIB Junior British Novice 1, Black Russian II (B Jones); 2, BayRhapsody (K Thrower); 3, Okehurst High Hopes (R Vaughan). Blue Chip Junior Newcomers 1, Broadway Baby (R Vaughan); 2, The Irish Diamond (A Woodham); 3, It’s Crystal Clear. Junior 1.00m Open 1, Majestic Moment (J Caudle); 2, Kosmic Moon (L Radcliffe); 3, Tick Tock Tiger (C Mourkgiannis). Squibb & Davies Junior Foxhunter/ 1.10m Open 1, Ashby Surprise (C Pullen); 2, Tyson II (J Arnold Jones); 3, Ultimate Chaos (C Chamberlain). Junior Open 1, Little Croft (D Stanbridge); 2, Ashby Surprise (C Pullen); 3, Tyson II (J Arnold-Jones).



EXETER EC Poltimore, Devon, 6 June

British novice 1, Littledown Houdini (K Simpson); 2, Delphy Tango (D

Lane); 3, Double Deal III (K Greene). Novice 1, Hartley Valentine (L

Pinney); 2, Master Kirk (K Perring); 3, Patchwork Paul (W Doyne-Ditmas). 1.05m 1, Rocky V (T Trendell); 2, Preston II (C Rushworth); 3, Riohfa (S Oakley). 1.10m members cup 1, Pia Zadora (C Rushworth); 2, Quick Darco (L Tootell); 3, Kojak (V Done). Foxhunter/1.20m 1, Ganton Rufus (C Rushworth); 2, Just Dan (K Bisson); 3, Choky II (A Watson). 1.25m 1, Gianni (K Spiller); 2, Ganton Rufus; 3, Just Dan.



MIDLAND COUNTIES Uttoxeter, Staffs, June 6

Scope Novice 1, Silver Coin (P Arthurs); 2, Classy Chassis (S Pountain); 3, Interparty Diamond (J Callwood). Ken Beeston Novice 1, Macieta (C Collins); 2, Impressive Flight (R Brewin); 3, Totally Committed (N Butterworth). newcomers 1, Collooney (C Healey); 2, Sparticus (G Goodwin); 3, Impressive Flight. Horse & Hound Foxhunter/Scope Blue Riband 1, Pavarotti II (S Tobin); 2, Overgold (C Collins); 3, Matetsi (C Healey). 1.25m 1, Easy Buck (K Rose); 2, Retreats Simone (D Foster); 3, Cuddly Coachman (S Pountain).



SYKEHOUSE ARENA 6 June

BEIB Junior British Novice 1, The Park Rabbit (L Gee); 2, Hallmark (S Drury); 3, Downtown Superstar (C Angel). Prograde Scope Junior Novice Championship Qualifier 1, 9 tied. Scope Junior Progressive Championship Qualifier 1, Springfield Chit Chat (K Porter); 2, Yukon Sioux (S Wade); 3, Miss Independent (V Price). Blue Chip Junior Newcomers 1, Magical Macky (R Roe); 2, Ashwood Miss Dynamite (J Meakin); 3, R Kelly’s Dream (K Rhodes). 1.0m Junior Open 1, H R Owen (L Gee); 2, September Lady (R Atkinson); 3, Carmel (C Roe). Squibb & Davies Junior Foxhunter/1.10m Junior Open 1, Ginger Fox II (T Burrows); 2, Rosies Delight (H Roe); 3, Midnight Madam (J Thompson). Scope Festival 1.15m Select Open Championship Qualifier 1, Thorndell Carrowbaun (D Moseley); 2, Midnight Madam (J Thompson); 3, Chocolate Supreme (R Hughes-French).