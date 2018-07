BSJA Area 12, 5 – 6 August

BSJA AREA 12 Titlington, Northumberland, 5-6 August

Horse Utility Garments Sue Carson Saddles/Alruba Rubber British Novice 1, Short Story (J Rider); 2, Vogue IV (L-A Lewis); 3, Utah Du Paon (M Swinburn). Selby Friar 1m Novice Derby 1, Potland Hightime (N Pow); 2, Miss Katy Brown (R Smith). Equissage Discovery 1, Willy Wagtail (R Lumley); 2 & 3, Norman V (A Tyrer); 3, Mr Stardust (L Perry). Petplan Newcomers/Marshall Hall 1.10m 1, Arona (A Lines); 2, Miss Fifi (L McCafferty); 3, Thinford Rufus (R Thompson). J Shield 1, Amateur Derby 1, Willy Wagtail; 2, Springwell Flight (M Swinburn); 3, Miss Fifi. Horse & Hound Foxhunter/1.20m 1 & 2, Bluey Green & Hectique (L McCafferty). A Mewse North of England Grade C ch 1, Gilkhorn Firkin (S Johnson). 5 Aug: ActivFoto Petplan newcomers/1.10m 1,Tradolin (J Lishman); 2, Montgomery (S Johnson); 3, Samburu (A Cowan). Marshall Hall Construction ch 1, Miss Fifi; 2, Arona; 3, Maserati (S Cuthbert). Horse & Hound Foxhunter/1.20m 1, Goulton Exclusive (S Cuthbert). Y & L McCafferty 1.30m 1, Maserati; 2, Hectique; 3, Arona. Sue Carson Saddles/Alruba Rubber British Novice 1, I’m A Tiger (J Cowan); 2, Donovan (M Pitt); 3, Last Of The Nonas (R Shiell). O’Brien Family Equissage Discovery 1, Potland Hightime (N Pow); 2, Lady Geraldine (S Johnson); 3, I’m A Tiger.