Blue Chip Championships ’06

BLUE CHIP CHAMPIONSHIPS, Solihull, West Mids, results ’06

Equenox Grade C 1, Lawton Belle (J Watson); 2, That Was Lucky (C Robinson); 3, Master’s Pride (J Burns). Equenox Novice ch 1 & 2, Charlotte Z & Alimo (C Foreman); 3, Roxette IV (C Brown). THB Grade C 1 & 2, Hi-Regard & MacGarvey’s Choice (T Page); 3, Sandpiper (M Brake). THB British Equestrian Star round 1 1, Hi-Regard; 2, Zerro (M Russell); 3, Tinka’s Serenade (E-J Slater). Elevator Discovery ch 1, Golden Oak (S Smith); 2, Ureca (J Mincher); 3, William IV (Z Hill). THB British Equestrian Star round 2 1, Kalahari Sunrise (I Wynne); 2, Chantelle (C Foreman); 3, McEvoy (J Pyke). THB Small open 1, Knapton’s Pride (D Ryder); 2, Pionier (C Nicol); 3, Torino (M Eilberg). THB British Equestrian Star ch 1, Tinka’s Serenade; 2, Amore (J Mincher); 3, Zeus Valentino (K Ashley). Blue Chip Power ch 1, Silvester VII (C Mowbray); 2, AJ’s Ginger (D Smith); 3, Just Ballenvilla (C Shepherd). Blue Chip Performance ch 1, Alana II (L Pavitt); 2, Franklins Wonder Boy (G Strutton); 3, Two Mills Seander (P Murphy). 1.25m winter classic 1, Marleen (G Luckett); 2, Collector (J Whitaker); 3, Hollywood (D Morton). Blue Chip Pro A&B Challenge 1, Mysteron (G Williams); 2, Linaro 18 (L Williams); 3, Kanselier (E Whitaker).

31 Mar: Blue Chip JC/JA 1, Flashback Q (M Sampson); 2, Nobody’s Blues But Mine (G Haynes); 3, RS Blackjack (A McKain). Blue Chip JC/JA Sparkle ch 1eq, Sir Watkin (A McKain) & Stainsby Irish Mist (J Clayton); 3, Killyfassey Freddie (S Sutton). Blue Chip Open 1, Hollywood; 2, Miss Commett (P Dobby); 3, Skerne Skyetality (D Morton). BSJA Winter Grade C ch 1, Maestro De Rend Peine (N Pavitt); 2, Verbena VZ (L Whitehouse): 3, Sante Fe (P White). Blue Chip Dynamic B&C ch 1, Little Miss (G Strutton); 2, Fantasia (C Nicol); 3, No Nonsense T (C Anderson). Horsesense Saddlery Superdog Challenge relay 1, Flashback Q; 2, Miss Crunchie (D Farnsworth); 3, Short Step (H Thomas). Blue Chip Grand Prix 1, La Croix (R Whitaker); 2, Monline (L Bevan); 3, Retreats Uppercut (C Robertson). Kitt-Kraiburg Jnr Novice 1, Homewood Heidi (E Belcher); 2, Sprite (M James); 3, Enzo (T Cook). Kitt-Kraiburg JC/JD 1, Rathkeale Bobby (K Castle); 2, GEC Delight (R Chinery); 3, Suzanne’s Country Girl (K Evans). Kitt-Kraiburg Jnr Discovery 1, Rutlands Rebel (A Goring); 2, Billy Big Time (C Chamberlain); 3, Escobar (R Boardman). Kitt-Kraiburg Jnr Sapphire ch 1, Afon Lad (A Valks); 2, GEC Delight; 3, Hurngate Golden Charm (A Yallop). Kitt-Kraiburg Jnr Small Open 1, Kingfisher’s Tarantella (N Cassidy); 2, Witham Way (M Sampson); 3, Vanilla Cruise (M Webb). Kitt-Kraiburg Jnr Coral ch 1, McFly (H West); 2, B Minor (J Clayton); 3, Bradley Brown (A Barton).