Arena UK results ’06

ARENA UK, Grantham, Lincs, 12 March results ’06

Horse & Hound Foxhunter 1, Wixstone Ormando (A Botham); 2, Hurricane (M Whitaker); 3, Salvador (C Curtis). 1.20m 1, Angelene (K Brennan); 2, Tinka’s Dame (M Jones); 3, It’s Dime (N Pyrah). winter grade C 1, Allegro (T Meager); 2, Arabelle (L Glendinning); 3, Little Tinker II (A Bradley). Osborne Refrigerators Winter B&C 1, Valblanc Van Het Panishoff (N Pavitt); 2, Verbena VZ (L Whitehouse); 3, It’ll Be Me (E Shaw). open 1, Boyram (E Whitaker); 2, Kollector (J Whitaker); 3, High Level (J Billington).